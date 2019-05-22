中鋼跨足房地產 獲利貢獻22億

2019-05-22 01:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林政鋒 ／高雄報導



中鋼集團子公司中欣開發公司推出第一件建案「欣灣時代」（左側，右側是中鋼總部 ），全案一周完銷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中鋼昨天舉行法說會公布業績展望指出，第三季鋼價下跌機率高，但不會虧損銷售，雖然第二季營業利益率比第一季差，但房地產業外收益大增，獲利貢獻高達二十二億元，將成為支撐第二季盈餘最大功臣，足以抵擋鋼鐵不景氣的影響。

中鋼集團今年首度跨足房地產市場，法人表示，「欣灣時代」位於中鋼總部大樓旁，基地面積二○八七點八五坪，規畫四棟建築，南面的Ｄ、Ｅ兩棟是中鋼集團員工認購戶坪數較小、四十至五十坪；面北的Ａ、Ｂ兩棟則對外銷售，坪數七十九至九十一點七坪，高樓層還有海景，開價二十五點八萬至三十三點八萬元，戶戶都可配到二個車位，入門價二千四百萬元。

資深建商說，中鋼建案開賣前預約組數就達上千組，現場採兩階段銷售，依預約順序來現場先看公設，如果有意願再到接待中心議價，車位不能挑，都是用分配的，儘管限制頗多，但不少民眾直接說，「不用看了，先付訂金吧」，全案一周完銷，驚動房地產業界。

中鋼指出，預期第二季獲利情況比第一季差，但隨著建案交屋，業外房地產收益入帳，全部營收估六十多億元，獲利貢獻逾二十二億元以上，絕大部分會在今年第二季認列，部分在第三季入帳，足以化解第二季鋼市不景氣陰霾。

鋼鐵本業部分，第一季因全球鋼鐵產量增加，供給增加了百分之四到六，台塑的越南河靜鋼廠跟大陸鋼廠最近每公噸價格都跌十五美元，中鋼第三季盤價下跌機率高，但因為原材料價格上漲，不致虧損銷售，預期鋼廠會縮減產能，重點還是看中美貿易大戰的影響。