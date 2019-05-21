台灣自創眼鏡品牌 力邀新銳設計師攜手

2019-05-21 20:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



台灣眼鏡品牌LASSICO邀請新銳設計師陳文軒，經過長達三年的磨合，宣布推出CLASSICO x Raken Chen 2019 s/s 聯名墨鏡，兩款聯名設計RC1、RC2，運用金工藝術，將工業美學粗獷硬派的俐落風格巧妙結合CLASSICO的復古經典品味，主打狂野搖滾。

CLASSICO的創辦人為林彥甫和湯忠謙，雙方因喜好相同、一拍即合，並成立品牌。CLASSICO在平價眼鏡與歐美日高價產品的夾殺中，從2012年12月品牌第一次曝光，到2015年在四四南村旁成立首間實體店面，目前有四間直營店面，全台及海外經銷店家約60多家。

CLASSICO的品牌宗旨是向復古經典致敬，耗時三年全新打造的聯名系列墨鏡，邀請到過去大學時期曾以「都會叢林」手工眼鏡為新一代設計專題得獎，畢業後以飾品設計為主軸的新銳設計師陳文軒，在他的設計概念中多以 「變化的可能」開啟設計靈感，推出兩款聯名設計RC1、RC2。