台灣自創眼鏡品牌 力邀新銳設計師攜手
台灣眼鏡品牌LASSICO邀請新銳設計師陳文軒，經過長達三年的磨合，宣布推出CLASSICO x Raken Chen 2019 s/s 聯名墨鏡，兩款聯名設計RC1、RC2，運用金工藝術，將工業美學粗獷硬派的俐落風格巧妙結合CLASSICO的復古經典品味，主打狂野搖滾。
CLASSICO的創辦人為林彥甫和湯忠謙，雙方因喜好相同、一拍即合，並成立品牌。CLASSICO在平價眼鏡與歐美日高價產品的夾殺中，從2012年12月品牌第一次曝光，到2015年在四四南村旁成立首間實體店面，目前有四間直營店面，全台及海外經銷店家約60多家。
CLASSICO的品牌宗旨是向復古經典致敬，耗時三年全新打造的聯名系列墨鏡，邀請到過去大學時期曾以「都會叢林」手工眼鏡為新一代設計專題得獎，畢業後以飾品設計為主軸的新銳設計師陳文軒，在他的設計概念中多以 「變化的可能」開啟設計靈感，推出兩款聯名設計RC1、RC2。
陳文軒認為，RC1以工業風格方向設計，將常見的方框做些微變化後加入金屬線條與五金點綴，整體以俐落的線與面建構而成，呈現出工業美學粗獷硬派的俐落風格。RC2以鉚釘走落在圓型鏡片上，凸顯一點小小狂野的感覺，低調點亮了整體眼鏡造型，營造出簡單之中卻有點叛逆的風格。
留言