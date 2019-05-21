親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

亞洲第一！同婚過關，是主張台灣價值的突出策略

黨內互打激烈？ 郭台銘粉專向韓粉下「逐客令」

裕國取得加拿大楓紅金鑽牛肉代理權 6月起將於通路上市

2019-05-21 20:25經濟日報 記者宋健生╱即時報導

裕國（8905）今（21）日與美商康家國際、加拿大駐台北貿易辦事處及加拿大牛肉協會等單位，舉行加拿大洛磯山脈冷藏頂級牛肉「楓紅金鑽」品牌發表會，裕國取得這項產品的獨家代理權，預計6月起透過各大連鎖超市、飯店、餐廳等通路上市。

據了解，透過增加牛肉進口品牌等措施，裕國牛肉進口金額可望由去年的10億元倍增至20億元。裕國目前為前七大牛肉進口商，今年有望躋身前五大。

為讓各通路業者對加拿大頂級牛肉風味特質與烹調應用有更廣泛了解，裕國今天在台中工業區總廠二樓的廚研所，舉辦楓紅金鑽冷藏牛肉品牌發表會，邀集各大飯店行政主廚、知名連鎖餐廳與連鎖超市業者，以及知名美食家焦志方與會。

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）致詞時介紹加拿大物產優勢，並由加拿大牛肉協會資深經理高劭君介紹加拿大牛肉特點，也提供應用「楓紅金鑽」AAA等級各部位牛肉作成的法式美食與即席排餐，烹調供與會者品嚐。

裕國董事長楊連發表示「Northern Gold楓紅金鑽」以加拿大西部洛磯山脈作為品牌標識，代表著這個來自壯闊優美洛磯山脈、由歷史悠久的家族式牧場養殖，單一廠家獨家直送，以保持一致高品質的優質肉品。

農畜業和林業是洛磯山區主要產業，牛隻經常在高海拔的夏季牧場，和低海拔的冬季牧場之間遷徙，使其肉質紮實。

純淨水質流過遼闊的牧場，牛隻透過精選配種維持其純正度，在涼冷的氣候中成長，杜絕熱帶國家的傳染疫病，並以優質並含有高營養價值的玉米及大麥飼養，牛肉油脂如同白玉一般的晶瑩純淨，肉質細嫩、香氣優雅。

裕國董事長楊連發（右）與加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（左）一同宣布，加拿大「...
裕國董事長楊連發（右）與加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（左）一同宣布，加拿大「楓紅金鑽」牛肉將從6月起在國內各大餐廳、飯店及連鎖超市等通路上市。記者宋健生／攝影
分享

加拿大洛磯牧場

相關新聞

非洲豬瘟疫情延燒 台糖嚴禁越南回台員工入豬場

2019-05-21 18:50

光陽Parkour跑酷戰略車 將跨足南美、歐、大陸

2019-05-21 17:24

6款光陽ABS國民車 目標10萬輛市占

2019-05-21 17:18

壹元書院開幕 協助新住民提升經濟產值

2019-05-21 16:30

光陽推6款加裝ABS新車 拚市占10萬台

2019-05-21 14:59

台生材「泡沫式人工腦膜」 醫學締新猷

2019-05-21 14:36

不只小車 商旅車也面臨和泰大軍壓境

2019-05-21 14:08

台灣珍奶滲透全球 印尼、菲律賓連休息站都喝得到

2019-05-21 12:28

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

鴻海38K聘留外碩士？李正皓：爆料者是蘇貞昌網軍

2019-05-21 11:57

總統蔡英文命名 中鋼自由輪交船

2019-05-21 11:53

空服工會控資方兩種手段影響罷工投票 長榮回應了

2019-05-21 11:17

台北國際會議場次破百 排名上升至全球第20名

2019-05-21 11:01

納智捷贈新北市府2台警用偵防車 侯友宜：寶劍贈英雄

2019-05-21 09:29

樂齡大未來論壇／華南金副總經理暨法遵長陳天鈺：信託可結盟安養村

2019-05-21 01:30

樂齡大未來論壇／麥肯錫資深顧問管國霖：政府當第一參與者

2019-05-21 01:29

樂齡大未來論壇／退休基金協會理事長王儷玲：注入金融科技力量

2019-05-21 01:29

樂齡大未來論壇／張雲鵬：產品創新 安養愉生

2019-05-21 01:29

樂齡大未來論壇／華銀副總經理李宗賢：三大配置 趁早規劃

2019-05-21 01:28

樂齡大未來論壇／資誠聯合會計師事務所副所長郭宗銘：留意家族財產規劃

2019-05-21 01:28

樂齡大未來論壇／中壽首席執行副總許東敏：長照保險 加強配置

2019-05-21 01:27

樂齡大未來論壇／安聯投信海外投資首席許家豪：輕穩多金 投資祕訣

2019-05-21 01:26

樂齡大未來論壇／承業生醫副董事長李典穎：攜手民企 完善體系

2019-05-21 01:26

樂齡大未來論壇／衛福部常務次長薛瑞元：將打造銀髮通用住宅

2019-05-21 01:26

樂齡大未來論壇／吳自心：多管齊下 長者樂活

2019-05-21 01:25

龍頭廠大器 中鋼創造雙贏

2019-05-21 00:44

長榮培育航海王 設特訓班

2019-05-21 00:44

翁朝棟：要讓下游接得到訂單

2019-05-21 00:44

中華郵政找地方 讓更多物流進駐

2019-05-20 23:59

商業興觀點／台灣電商對大陸新法的因應之道

2019-05-20 22:47

管理講堂／以陰謀陽 利他自利

2019-05-20 22:47

職場修煉室／做好人際關係 學習雨傘說話

2019-05-20 22:47

標竿管理／葉柱均…經營管理 像跑馬拉松

2019-05-20 22:47

臉書粉絲頁遭冒用 雄獅通報主管機關

2019-05-20 20:39

遠航董座張綱維：盼民航局多給扶持與鼓勵

2019-05-20 20:15

南京、青島飯店Q2起進入旺季 鄉林建設中國布局收成

2019-05-20 19:45

美堤移工再抗議 新北市勞工局：應循正當程序

2019-05-20 19:06

月租15萬內東區店面仍搶手 上吉燒肉試營運首月就盈利

2019-05-20 17:26

這家台灣珍奶 稱霸澳洲、東南亞茶飲市場

2019-05-20 15:02
看更多

熱門文章

海外碩士怨低薪 郭台銘：鴻海不用薪資單了 絕對禁得起考驗

2019-05-21 10:29

網爆鴻海薪資爭議 經查該員加薪至4萬7千元後離職

2019-05-21 12:58

華為風暴擴大…外資示警 15台廠獲利恐縮水

2019-05-21 00:49

鴻海38K聘留外碩士？李正皓：爆料者是蘇貞昌網軍

2019-05-21 11:57

連三貶 台幣跌近兩年半低點

2019-05-20 23:41

光陽推6款加裝ABS新車 拚市占10萬台

2019-05-21 14:59

在鴻海工作3年未調薪？鴻海回擊：非事實 加薪兩次

2019-05-21 13:24

熱錢賣股撤出 新台幣匯率連四貶收31.46元

2019-05-21 16:19

離職員工稱具海外碩士學歷且三年未調薪 鴻海：非事實

2019-05-21 12:52

經濟解析／華為如果真的斷鏈 這家廠商受惠最大

2019-05-21 12:47

華為事件寒蟬效應起 OPPO、小米增加對聯發科晶片使用

2019-05-21 11:48

陳慧明：Google拒華為於門外 半導體面臨二威脅

2019-05-20 23:16

華為風暴延燒 台積電市值面臨6兆元保衛戰

2019-05-21 09:15

華為風暴／台廠若被迫選邊站 楊應超：有類台廠影響大

2019-05-20 22:55

中華電獨董 杜奕瑾入列

2019-05-21 00:45

骨牌效應 美歐晶片股大跌

2019-05-21 00:50

空服工會控資方兩種手段影響罷工投票 長榮回應了

2019-05-21 11:17

百慕達擺脫避稅黑名單 會計師建議這是台商因應上策

2019-05-21 05:54

不只小車 商旅車也面臨和泰大軍壓境

2019-05-21 14:08

相隔五年…國泰金擬辦現增

2019-05-20 23:50

國壽備戰IFRS 17 2,700億上膛

2019-05-20 23:50

沈榮津：電子十哥會回台投資

2019-05-21 00:20

總統蔡英文命名 中鋼自由輪交船

2019-05-21 11:53

接單變數多 4月外銷訂單連6黑

2019-05-21 00:24

6款光陽ABS國民車 目標10萬輛市占

2019-05-21 17:18

名家觀點／高階技術當武器 美逼中國求和

2019-05-21 04:17

彭博：科技冷戰開打

2019-05-21 00:52

勞基法翻修 派遣勞工禁轉掛

2019-05-20 23:38

31.5快到了！新台幣早盤貶破31.4元價位

2019-05-21 09:24

貿易戰波及…代工廠應變 加強全球布局

2019-05-21 00:50

兩岸金融可望破冰 證券機關重啟交流

2019-05-20 23:46

逾半未繳稅、確認 國稅局桃園分局籲民眾加速辦理

2019-05-21 09:45

台灣珍奶滲透全球 印尼、菲律賓連休息站都喝得到

2019-05-21 12:28

破冰！顧立雄：兩岸證監交流擬恢復

2019-05-21 00:17

樂齡大未來論壇／顧立雄：放寬保險業投資 高齡照護

2019-05-21 01:31

因應美中大戰 四大代工廠展開全球布局

2019-05-20 22:05

國泰金每股隱含價值 降至71.5元

2019-05-20 23:50

郭台銘：未持有深超 在陸所有投資沒有政府任何一毛錢

2019-05-21 16:27

鴻海薪資議題 郭台銘回應了

2019-05-21 11:19

匯率貶輸韓國 不利出口

2019-05-21 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top