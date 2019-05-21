裕國取得加拿大楓紅金鑽牛肉代理權 6月起將於通路上市

2019-05-21 20:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



裕國（8905）今（21）日與美商康家國際、加拿大駐台北貿易辦事處及加拿大牛肉協會等單位，舉行加拿大洛磯山脈冷藏頂級牛肉「楓紅金鑽」品牌發表會，裕國取得這項產品的獨家代理權，預計6月起透過各大連鎖超市、飯店、餐廳等通路上市。

據了解，透過增加牛肉進口品牌等措施，裕國牛肉進口金額可望由去年的10億元倍增至20億元。裕國目前為前七大牛肉進口商，今年有望躋身前五大。

為讓各通路業者對加拿大頂級牛肉風味特質與烹調應用有更廣泛了解，裕國今天在台中工業區總廠二樓的廚研所，舉辦楓紅金鑽冷藏牛肉品牌發表會，邀集各大飯店行政主廚、知名連鎖餐廳與連鎖超市業者，以及知名美食家焦志方與會。

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）致詞時介紹加拿大物產優勢，並由加拿大牛肉協會資深經理高劭君介紹加拿大牛肉特點，也提供應用「楓紅金鑽」AAA等級各部位牛肉作成的法式美食與即席排餐，烹調供與會者品嚐。

裕國董事長楊連發表示「Northern Gold楓紅金鑽」以加拿大西部洛磯山脈作為品牌標識，代表著這個來自壯闊優美洛磯山脈、由歷史悠久的家族式牧場養殖，單一廠家獨家直送，以保持一致高品質的優質肉品。

農畜業和林業是洛磯山區主要產業，牛隻經常在高海拔的夏季牧場，和低海拔的冬季牧場之間遷徙，使其肉質紮實。