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花蓮港發展觀光 釋出碼頭土地招商

2019-05-21 17:38經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

花蓮港積極發展觀光，為打造複合港埠遊憩區，充份活化港區資源，釋出3.68公頃港區土地，以設定地上權50年方式，供廠商投資開發旅客服務和水陸遊憩設施，預估投資額2至3億元，6月17日截止投標，目前已有廠商向花蓮港務分公司詢問招標事宜。

台灣港務公司花蓮港務分公司港務長李順益今（21）日表示，花蓮港務分公司為實現「內觀光、外商港」整體規劃願景，積極辦理招商，已於網站公布「13~16號碼頭水陸遊憩觀光廊帶」招商訊息，徵求投資人。希望透過活化土地建物資產多元運用商港設施，創造最大整體效益，並積極推動兼具海上觀光與運輸功能的藍色公路。

他說，該招商案範圍包含#13~#16碼頭後線土地、#14號倉庫及#15~#16碼頭，總面積約3.68公頃，採一次招標、分區分期開發為原則，全區由得標商自行出資、規劃、興建暨管理建築物或其他遊憩相關設施，作為藍色公路營運基地及旅客服務之用，或經營水陸遊憩相關業務；同時為吸引投資人進駐意願。

他指出，招商案比照大型開發案，採讓與地上權方式（50年）進行招商，讓土地所有權人與有能力開發的投資人充分活用港埠土地、提高投資人參與並順利達到開發目地的雙贏局面。得標廠商未來須知業務開發權利金與土地租金給花蓮港務分公司。

花蓮港務分公司表示，該案預計於6月17日上午9時截標，招商文件可於台灣港務公司或花蓮港務分公司招商招租資訊下載，有興趣攜手打造觀光遊憩港埠新風貌的投資人可踴躍參與投標，共同創造海洋經濟綜效。

花蓮港積極發展觀光，為打造複合港埠遊憩區，充份活化港區資源，釋出3.68公頃港區...
花蓮港積極發展觀光，為打造複合港埠遊憩區，充份活化港區資源，釋出3.68公頃港區土地，以設定地上權50年方式，供廠商投資開發旅客服務和水陸遊憩設施。　圖／花蓮港務分公司提供
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觀光碼頭地上權

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