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光陽Parkour跑酷戰略車 將跨足南美、歐、大陸

2019-05-21 17:24聯合報 記者張語羚╱即時報導

2019年是全球機車品牌KYMCO（光陽工業）建廠55周年，KYMCO今天推出首款125c.c.全球戰略車「Parkour 跑酷125」，預計跨足南美洲、大陸、歐洲與主戰場台灣，未來更將進入KYMCO三家子公司所在地的東南亞市場，要讓「Parkour 跑酷125」，以台灣隊長的姿態「跑」遍全世界！

KYMCO全球產品總監吳嘉益表示，立基於26年的國際賽經驗，KYMCO洞悉全球兩輪機車市場脈動，深知目前全球二輪機車市場的5,500萬總量，其中125c.c.就佔了50%以上，高達3,000萬輛的市場規模，重要性不言而喻，考量當前全球高度都會化的發展，多數使用機車的年輕族群，皆生活在重重的水泥叢林之中，期望能透過冒險、探索來找尋內心的和諧與平靜，一款可以讓他們於都會中恣意穿梭、找尋未知的輕巧機種，是刻不容緩的重點；因此Parkour跑酷125結合Running、Jumping、Climbing三大生活運動於一身，並完美結合KYMCO「最得我心」的品牌宗旨，期望滿足這些新世代年輕族群的無窮想像。

KYMCO指出，為了能有效縮短煞車距離，反映不同路況與地形中的任何狀況，「Parkour跑酷125」搭配前後碟煞系統，搭配大型碟盤與高摩擦係數的來令片，提供最適當的前後煞車制動力與散熱效應，匹配上高強度的車架，更能確保減速時的車身穩定性。

要讓操控性與舒適度兼具，「Parkour跑酷125」於懸吊系統上下了諸多功夫。採用大輪軸行程的前懸吊，搭配三段預壓可調的雙槍後避震器，且導入S.S.C水平式上懸吊設計，將引擎吊架連桿與車身推進方向一致化，有效減少加速時連桿上頂車體的力量，並強化引擎與車架的結合剛性，讓「Parkour 跑酷125」於急煞、急加速、過彎等極限動作時，都能擁有最佳的穩定性與安全表現。

KYMCO今天推出首款125c.c.全球戰略車「Parkour 跑酷125」。記...
KYMCO今天推出首款125c.c.全球戰略車「Parkour 跑酷125」。記者張語羚／攝影
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KYMCO今天推出首款125c.c.全球戰略車「Parkour 跑酷125」。記...
KYMCO今天推出首款125c.c.全球戰略車「Parkour 跑酷125」。記者張語羚／攝影
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