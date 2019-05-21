壹元書院開幕 協助新住民提升經濟產值

2019-05-21 16:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



由國內藝文界與企業界共同推動的「壹元書院」，今(21)日舉行開幕典禮，書院規劃有多元豐富的公益課程，開幕首日並由日本舞翹楚西川淑敏帶領團隊表演日本舞，未來將全力協助新住民成為有經濟產値的個體戶。

新住民在內政部統計，總人口數已突破89萬人，但因語言的隔閡、文化的差異等，新住民在求職路上經常面臨各種困境。

長期關懷支持新住民議題的華巍藝術賴慕芬和國立勤益大學人文院教授陳湘湘認為，新住民已是台灣生命不可割捨的一部分，因此號召許多志同道合的藝文界大師們來開課。

今天的開幕儀式，日本舞翹楚西川淑敏老師帶領團隊，舞出新住民的公益課程《藝伎。宴》，同時贊助數十位參與活動的新住民和大師全套和服穿著及工作人員費用，還有團隊的日本舞為新住民公益課程揭開序幕。

禾果咖啡董事長蔡繼元，提供二樓的空間取名為「壹元書院」，無條件供新住民及愛好美麗生活的好友們使用，幫助新移民與新二代學習專業技能，共同協助新住民成為有經濟產值的個體戶。

勞動統計專網(107/06/22)新住民勞動統計狀況調查顯示，外籍與大陸配偶從事職業別，服務及銷售工作人員占32.4%，其次為基層技術工及勞力工占28.9%，機械設備機械設備操作及組裝人員占18.9%。顯見外籍與大陸配偶就業者，職業的選擇主要集中於以服務、基層技術或勞力性工作為主。

賴慕芬與陳湘湘指出，透過協助賽珍珠基金會舉辦的新住民十大新聞徵選，可以觀察到新住民在語言的隔閡、文化的差異等，面臨了各種難關與問題。

尤其是許多新住民在求職路上，總是跌跌撞撞被百般刁難，首位新住民國策顧問胡清嫻就曾公開分享，因外籍身分被減薪25%的悲慘經驗；與其從事一般無技能服務性工作，培養專業技能，更能真正幫助新住民在就業的起跑點搶得優勢。

《藝伎。宴》開幕日5月21日，取其521諧音～我愛你，蔡繼元除提供「壹元書院」空間外，米樂飯店提供給西川淑敏《藝伎。宴》的準備空間，禾果咖啡今天藝伎咖啡品項銷售扣除成本，也將全數捐出作為關懷新住民之用。

「壹元書院」課程，包括黃文棟院長親自教授易經筋，西川淑敏老師的日本舞、和服美姿美儀課程，曹天韻老師水墨基礎班，黃秋月老師更是首次在外授課油畫水彩，還有台灣幻想寫實畫派的佼佼者劉哲揚總監。

另外，許瑞楠老師專業分享購屋與土地應注意的法律問題；年年得獎的蘇志偉教授活潑的版畫和素描；女企業家也是知名攝影師陳孟秋，將教授手機拍照攝影技巧；黃銀呈老師分享生命蛻變後，迎向陽光的膠彩與水墨人生；禾果咖啡首席咖啡師Allen，帶領大家認識藝伎咖啡。未來還將聘請蔣勳和楊照，來分享生命及美的課程。