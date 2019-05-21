光陽推6款加裝ABS新車 拚市占10萬台
光陽機車今（21）日舉行「機車好朋友發表會」執行長柯俊斌、交通部長林佳龍都親自出席。
柯俊斌表示，光陽年營收400億元，其中，125CC是光陽的主力銷售車款，這次一口氣推出6款加裝ABS的新車搶攻市場商機。
交通部長林佳龍也指出，新機車只要有安裝有ABS，交通部都會補助，今年已經有5.6萬輛提出安裝ABS申請補助。
林佳龍指出，機車加裝ABS這個政策在歐盟地區推出後效果很好，台灣也用政策鼓勵機車加裝ABS，推估可以降低3成傷亡，機車是肉包鐵，安全是回家唯一的路，呼籲大家可以在有補助階段，考量到安全，快點換機車。
柯俊斌也介紹光陽機車的銷售概況，歐洲地區是光陽外銷的主力市場，其中，125CC機車銷售量排名第三名，本田銷售第一名、比亞久第二名。至於台灣市場的部分，根一至四個月燃油占總市場87%，電動車占13%，光陽在總市場中，市占率36%，其中，雲林地區光陽產品市占率近五成。
柯俊斌也進一步表示，台灣125CC是機車的銷售主力，每年銷售量45萬台，其中，未來ABS車款市場規模上看21萬台，光陽期許要市占10萬台，這次由入門、實用及豪華車款都有ABS配備。政府補助4,000元加持下，加裝ABS的機車價格可望降到5萬元以下，等於不用5萬元就能買有ABS車款。
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