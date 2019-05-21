光陽推6款加裝ABS新車 拚市占10萬台

2019-05-21 14:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



光陽機車今日舉行「機車好朋友發表會」這次一口氣推出6款加裝ABS的新車搶攻市場商機。記者黃淑惠／攝影 分享 facebook

光陽機車今（21）日舉行「機車好朋友發表會」執行長柯俊斌、交通部長林佳龍都親自出席。

柯俊斌表示，光陽年營收400億元，其中，125CC是光陽的主力銷售車款，這次一口氣推出6款加裝ABS的新車搶攻市場商機。

交通部長林佳龍也指出，新機車只要有安裝有ABS，交通部都會補助，今年已經有5.6萬輛提出安裝ABS申請補助。

林佳龍指出，機車加裝ABS這個政策在歐盟地區推出後效果很好，台灣也用政策鼓勵機車加裝ABS，推估可以降低3成傷亡，機車是肉包鐵，安全是回家唯一的路，呼籲大家可以在有補助階段，考量到安全，快點換機車。

柯俊斌也介紹光陽機車的銷售概況，歐洲地區是光陽外銷的主力市場，其中，125CC機車銷售量排名第三名，本田銷售第一名、比亞久第二名。至於台灣市場的部分，根一至四個月燃油占總市場87%，電動車占13%，光陽在總市場中，市占率36%，其中，雲林地區光陽產品市占率近五成。