不只小車 商旅車也面臨和泰大軍壓境

2019-05-21 14:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



和泰車全面搶攻商旅市場 記者邱馨儀／攝影 分享 facebook

和泰車全面布網，繼兩款神車RAV4與Altis改款新車上市席捲訂單後，再發表全新商旅車GRANVIA，主打市場唯一日本進口商旅車，目標年販1,500台，鎖定以賓士Vito與福斯商旅T6為主的商旅市場，在全年4,000台的市場級距中，預計市占35%，市場勢必在高度競爭下面臨重整。

TOYOTA台灣總代理和泰汽車，於今（21）日假新莊園區，舉行「豐田GRANVIA新世代豪華 商旅車 全球首發新車發表會」，事實上這是TOYOTA全球GRANVIA的全球首發，即使是日本本土都尚未發表。和泰車搶下全球首發的地位，宣示在台灣的商旅市場絕不缺席，預計今年銷售640台。

和泰車表示，豐田自動車石川 CE、豐田汽車泰國分社（TMT）菅田社長專程自 日本及泰國來台，出席新車上市發表會。TOYOTA選擇台灣作為GRANVIA全球首發地區，充分 展現對台灣市場的高度重視。

至於售價，初步公布的6人座起為169.9萬元起，到9人座旗艦版的187.9萬元，目前仍屬於保守的預接單價，和泰車並持續向原廠爭取更好的條件，在新車可以正式上市掛牌前，都將是和泰車向原廠持續爭取的黃金時期，對市場的殺傷力也待最終售價出爐後才能判定。

和泰車董事長黃南光表示，TOYOTA汽車一直是國人的購車首選，已連續17年蟬聯台灣車市龍頭。

這次考量近年來出國觀光、國外來台自由行人數成長，飯店、機場接駁、小團體旅遊，加上三代同堂出遊與商務接送需求增加，為提供台灣商旅車顧客更好的購車選擇，和泰特別引進日本TOYOTA製造的6人與 9人座GRANVIA新世代豪華商旅車，正式跨足台灣商旅車市場。

豐田GRANVIA以大器動感外觀、同級車最佳動力性能、舒適乘坐空間、極致安全配備，要讓乘客感受到豐田GRANVIA不單純是載人前往目的地的工具，更是移動過程中享受如家一般便利、舒適、自在、安全的全新體驗。