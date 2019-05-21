空服工會控資方兩種手段影響罷工投票 長榮回應了

2019-05-21 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



長榮空服罷工投票進行到第二周，桃園市空服員職業工會昨控長榮航空延遲公布空服員班表、改變交通車上下地點，企圖影響協商與投票。長榮今天回應，因工會於5月1宣布端午節不發動罷工，原應變罷工班表需隨最新狀態作調整，故改至5月27日發布；更改上下車地點則是要避開工會申請路權之範圍。

工會昨說，已跟長榮約定5月24日重啟協商，然而長榮航空不僅於日前變更交通車上下地點，不利空服員前往罷工投票，昨再發佈公告，以往固定每月20日公佈的空服員班表，將延遲至5月27日發佈，也就是在長榮分會罷工投票期結束後一天才發布。

工會說，此舉顯然有意對空服員班表進行特別調整，班表是空服員安排生活及為勤務預作準備之核心，延遲出班表甚至可能作特別調整，不僅造成空服員諸多不便，且壓縮調派同仁的工作時間與造成作業困難，也為預計重啟的勞資協商蒙上陰影。

對此，長榮表示，因工會於5月16日宣布端午節不發動罷工，原應變罷工之班表需隨最新狀態作調整，故6月份班表改至5月27日發布。

長榮說，面對罷工威脅，不論主管機關或是搭機乘客都期待公司能有更週全的應變計劃，尤其是無特定日期、無預告期的突襲式罷工，對於搭機乘客以及所有一線單位同仁，6月份確實存在許多變數待一一克服。

長榮說，請工會在為空服員班表發布時間未如預期提出抗議的同時，也能將心比心、替廣大的搭機乘客及一線同仁設想，一旦發動罷工，影響層面不只是空服員個人班表，更會牽連數萬名乘客的既定行程或回家之路受阻，同時也將打亂航空系統公司上萬名員工班表和作息。