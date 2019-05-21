台北國際會議場次破百 排名上升至全球第20名

2019-05-21 11:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



根據「國際會議協會（ICCA）」5月剛出爐的最新統計，2018年於台北辦理的國際會議高達100場，創歷年新高，亞洲國際會議城市排名由第七提升至第六，全球排名則由第26名進步至20。看好台北市會展商機，北市觀光傳播局加碼對會展業者提高補（贊）助金額、放寬專案贊助規定，並新成立「台北市會展辦公室」，全力協助國際會議競標及會議舉辦前相關協助等事項。

根據ICCA統計，2018年我國國際會議場次達173場，較2017年141場增加32場，成長22.7%；其中臺北2018年全年會議達100場，佔我國57.8%，較2017年76場成長31.58%。

台北市會展產業發展與台灣會展產業整體表現息息相關，台北的會展場地設施，包含軟硬體整合及新建展館，例如南港展覽館二館、台北流行音樂中心等，都將提升台北MICE產業未來發展的能量。

觀傳局局長劉奕霆表示，MICE產業對台北市來說是未來的重點發展產業，根據ICCA統計，2018年台北市在亞洲排名第六，較2017年上升一名。未來將持續提供相關資源，與公會、學會及協會合作，目標是讓台北成為亞洲首選的會展城市，並盡可能的提升會展旅客數量，藉由MICE國際行銷，擴大會展週邊經濟效益並帶動觀光旅遊人口。

台北市會展產業亮眼表現除良好政策支持外，國內會展業者長期耕耘更重要。

今年4月12日北市觀傳局召集重要會展業者、MICE飯店、企業獎勵旅遊旅行社、觀光協會及大學院校等辦理「補贊助說明會暨業者交流會」，直接與國內會展業者面對面，傾聽業者聲音，近日更加碼補（贊）助金額，於爭取國際會議階段每案補（贊）助金額由30萬元增至50萬元，提高67%，另降低申請門檻，原針對2,000人以上會展案所提供專案贊助調降為1,000人即可提出申請。

對會議辦理階段的補助則維持最高補助金額100萬元；亦提供101觀景台及觀光巴士等票券補助，期政府攜手業者為台北市創造更多會展商機。