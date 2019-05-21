六都房貸利率創五年新低 專家：低利如毒品要小心

2019-05-21 09:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



房市交易量持續回升，各家銀行紛紛祭出低利搶房貸客戶，根據金融聯合徵信中心統計資料，至去年Q4為止，六都銀行新增房貸平均利率全部跌破1.8%，均創下近五年同期新低。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，房貸利率不斷走低，雖讓民眾購屋負擔下降，但也容易讓民眾忽略自身能力，購買超過自己能力的房子。低利就像毒品一樣，一旦利率攀升，就會出現戒毒症候群，購屋人可能面臨繳不出房貸，甚至斷頭法拍。

根據聯徵中心統計資料，儘管央行利率連11凍，重貼現率維持1.375%，但由於銀行資金泛濫，為求去化，不斷下殺利率爭取房貸戶，六都平均房貸利率近三年仍不斷走低。

以台北市來說，2015第4季平均利率為2.06%，央行自2016年第2季開始利率維持不動，但2016年第4季台北市平均利率仍滑至1.81%，2017第4季降至1.78，去年第4季進一步降至1.74%。

新北、桃園、台中、台南、高雄走勢全部一樣，2015第4季各都平均房貸利率都在2%以上，最高的新北市達2.08%，但到了2017第4季都跌至1.8%上下，2018年第4季更全面跌破1.8%；和五年前相比，六都房貸利率都下滑了0.28%~0.34%不等。

陳傑鳴表示，低利環境有利購屋，尤其是銀行面臨龐大資金泛濫壓力，現在幾乎殺紅眼，除了房貸利率下殺至約1.7%位於近五年的低檔區外，還有推出長寬限期、長貸款年限，供購屋者挑選。甚至民眾若缺乏自備款，還有民營及公股銀行推出二胎房貸，讓民眾拉高房貸成數，現階段民眾購屋資金相當容易取得。

他表示，受美中貿易戰衝擊影響，短期內台灣升息機會不大，加上銀行爛頭寸高，急需房貸這類安全放款管道，預料未來一兩年內民眾買房貸款仍較為容易，負擔也較輕。