親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

角頭刺客：繼承「小泉」之名的日本政治豪族

因應Google華為有「B計畫」 更大的危機在硬體斷供

六都房貸利率創五年新低 專家：低利如毒品要小心

2019-05-21 09:35經濟日報 記者游智文╱即時報導

房市交易量持續回升，各家銀行紛紛祭出低利搶房貸客戶，根據金融聯合徵信中心統計資料，至去年Q4為止，六都銀行新增房貸平均利率全部跌破1.8%，均創下近五年同期新低。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，房貸利率不斷走低，雖讓民眾購屋負擔下降，但也容易讓民眾忽略自身能力，購買超過自己能力的房子。低利就像毒品一樣，一旦利率攀升，就會出現戒毒症候群，購屋人可能面臨繳不出房貸，甚至斷頭法拍。

根據聯徵中心統計資料，儘管央行利率連11凍，重貼現率維持1.375%，但由於銀行資金泛濫，為求去化，不斷下殺利率爭取房貸戶，六都平均房貸利率近三年仍不斷走低。

以台北市來說，2015第4季平均利率為2.06%，央行自2016年第2季開始利率維持不動，但2016年第4季台北市平均利率仍滑至1.81%，2017第4季降至1.78，去年第4季進一步降至1.74%。

新北、桃園、台中、台南、高雄走勢全部一樣，2015第4季各都平均房貸利率都在2%以上，最高的新北市達2.08%，但到了2017第4季都跌至1.8%上下，2018年第4季更全面跌破1.8%；和五年前相比，六都房貸利率都下滑了0.28%~0.34%不等。

陳傑鳴表示，低利環境有利購屋，尤其是銀行面臨龐大資金泛濫壓力，現在幾乎殺紅眼，除了房貸利率下殺至約1.7%位於近五年的低檔區外，還有推出長寬限期、長貸款年限，供購屋者挑選。甚至民眾若缺乏自備款，還有民營及公股銀行推出二胎房貸，讓民眾拉高房貸成數，現階段民眾購屋資金相當容易取得。

他表示，受美中貿易戰衝擊影響，短期內台灣升息機會不大，加上銀行爛頭寸高，急需房貸這類安全放款管道，預料未來一兩年內民眾買房貸款仍較為容易，負擔也較輕。

陳傑鳴指出，長期低利環境，加上寬鬆借貸條件，雖讓購屋人容易上手，但房市仍面臨所得比過高問題，目前主要都會區賣壓仍高，房價也多在歷史高檔區，民眾因低利率環境而進場前仍須審慎。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
分享
資料來源：屋比房屋
資料來源：屋比房屋
分享

房貸房市

相關新聞

納智捷贈新北市府2台警用偵防車 侯友宜：寶劍贈英雄

2019-05-21 09:29

樂齡大未來論壇／華南金副總經理暨法遵長陳天鈺：信託可結盟安養村

2019-05-21 01:30

樂齡大未來論壇／麥肯錫資深顧問管國霖：政府當第一參與者

2019-05-21 01:29

樂齡大未來論壇／退休基金協會理事長王儷玲：注入金融科技力量

2019-05-21 01:29

樂齡大未來論壇／張雲鵬：產品創新 安養愉生

2019-05-21 01:29

樂齡大未來論壇／華銀副總經理李宗賢：三大配置 趁早規劃

2019-05-21 01:28

樂齡大未來論壇／資誠聯合會計師事務所副所長郭宗銘：留意家族財產規劃

2019-05-21 01:28

樂齡大未來論壇／中壽首席執行副總許東敏：長照保險 加強配置

2019-05-21 01:27

樂齡大未來論壇／安聯投信海外投資首席許家豪：輕穩多金 投資祕訣

2019-05-21 01:26

樂齡大未來論壇／承業生醫副董事長李典穎：攜手民企 完善體系

2019-05-21 01:26

樂齡大未來論壇／衛福部常務次長薛瑞元：將打造銀髮通用住宅

2019-05-21 01:26

樂齡大未來論壇／吳自心：多管齊下 長者樂活

2019-05-21 01:25

龍頭廠大器 中鋼創造雙贏

2019-05-21 00:44

長榮培育航海王 設特訓班

2019-05-21 00:44

翁朝棟：要讓下游接得到訂單

2019-05-21 00:44

中華郵政找地方 讓更多物流進駐

2019-05-20 23:59

商業興觀點／台灣電商對大陸新法的因應之道

2019-05-20 22:47

管理講堂／以陰謀陽 利他自利

2019-05-20 22:47

職場修煉室／做好人際關係 學習雨傘說話

2019-05-20 22:47

標竿管理／葉柱均…經營管理 像跑馬拉松

2019-05-20 22:47

臉書粉絲頁遭冒用 雄獅通報主管機關

2019-05-20 20:39

遠航董座張綱維：盼民航局多給扶持與鼓勵

2019-05-20 20:15

南京、青島飯店Q2起進入旺季 鄉林建設中國布局收成

2019-05-20 19:45

美堤移工再抗議 新北市勞工局：應循正當程序

2019-05-20 19:06

月租15萬內東區店面仍搶手 上吉燒肉試營運首月就盈利

2019-05-20 17:26

這家台灣珍奶 稱霸澳洲、東南亞茶飲市場

2019-05-20 15:02

驚現冒牌雄獅粉絲團 小心個資被盜

2019-05-20 14:54

電商狂嗑！粽子商機上看3億元 50元以下平價粽熱賣

2019-05-20 14:41

南紡購物中心包豪氏集團募款37萬多元 捐贈瑞復益智

2019-05-20 14:27

桃園青埔房價止跌回升 機捷A18、A19地區詢問度爆表

2019-05-20 13:36

中市商辦大樓共享辦公室吹起青創風

2019-05-20 11:43

阿聯酋航空推520超值優惠 與愛共行4,520元起

2019-05-20 11:08

北市青年一期公共住宅5月23日公開抽籤

2019-05-20 10:57

搶攻3億粽子商機 松果購物祭五折起優惠搶市

2019-05-20 10:02

20日樂齡大未來論壇 前瞻趨勢

2019-05-19 00:10

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:53

代銷、仲介聯手！年砸上億建數據資料庫 新舊屋市場兩頭賺

2019-05-17 10:52

和運要從汽車YouBike變Netflix 租3年換開3台車

2019-05-16 15:55

被老闆Fire、創業遭背叛 歸零再起的電競推手陳柏壽

2019-05-15 09:07
看更多

熱門文章

爸媽送房子 這2招省下千萬贈與稅

2019-05-20 15:36

蔡總統挑富士康「12跳」說郭台銘 程天縱說出公道話

2019-05-20 14:34

熱錢大逃殺 資深匯銀：新台幣恐貶回32字頭

2019-05-20 16:21

華為風暴擴大…外資示警 15台廠獲利恐縮水

2019-05-21 00:49

PTT創世神杜奕瑾 將進入中華電信當獨董

2019-05-20 20:45

工會批長榮延遲班表發布！長榮：應變罷工最新狀況調整

2019-05-20 20:42

Google傳終止合作 華為台廠供應鏈慘淡

2019-05-20 17:59

桃園青埔房價止跌回升 機捷A18、A19地區詢問度爆表

2019-05-20 13:36

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

連三貶 台幣跌近兩年半低點

2019-05-20 23:41

廣達射雙箭！深耕智能工廠「Q-Factory」建設

2019-05-20 14:41

鴻海如何因應美中貿易戰 郭台銘：早布局今年獲利增加

2019-05-20 17:09

陳慧明：Google拒華為於門外 半導體面臨二威脅

2019-05-20 23:16

財富？健康？65歲以上的人最擔心這三件事

2019-05-20 16:01

華為風暴／台廠若被迫選邊站 楊應超：有類台廠影響大

2019-05-20 22:55

這家台灣珍奶 稱霸澳洲、東南亞茶飲市場

2019-05-20 15:02

郭台銘：鴻海今年業績成長獲利增 有足夠能力應對貿易戰

2019-05-20 17:08

海關沒收加熱菸 黃國昌：還沒納管憑什麼？

2019-05-20 14:11

郵局等高層突撤換遭質疑 蘇貞昌：我用人唯才 不管黨派

2019-05-20 15:37

華為遭美制裁 分析師：提防美方施壓供應鏈

2019-05-20 19:32

陸面板大廠京東方董事長王東升宣布將交棒

2019-05-20 13:23

骨牌效應 美歐晶片股大跌

2019-05-21 00:50

中華電獨董 杜奕瑾入列

2019-05-21 00:45

百慕達擺脫避稅黑名單 會計師建議這是台商因應上策

2019-05-21 05:54

中國若掀貨幣戰恐3大苦果 智庫：兩敗俱傷

2019-05-20 13:53

擬開放給其他物流進駐 中華郵政：朝這方向規劃中

2019-05-20 15:29

接單變數多 4月外銷訂單連6黑

2019-05-21 00:24

兩岸金融破冰了！顧立雄：證券監理機關將重啟交流

2019-05-20 15:32

90世代生存壓力好大！ 五成九不滿薪資待遇

2019-05-20 10:30

名家觀點／高階技術當武器 美逼中國求和

2019-05-21 04:17

相隔五年…國泰金擬辦現增

2019-05-20 23:50

遠航董座張綱維：盼民航局多給扶持與鼓勵

2019-05-20 20:15

國壽備戰IFRS 17 2,700億上膛

2019-05-20 23:50

沈榮津：電子十哥會回台投資

2019-05-21 00:20

彭博：科技冷戰開打

2019-05-21 00:52

華為風暴延燒 台積電市值面臨6兆元保衛戰

2019-05-21 09:15

貿易戰波及…代工廠應變 加強全球布局

2019-05-21 00:50

兩岸金融可望破冰 證券機關重啟交流

2019-05-20 23:46

國泰金擬辦現增 強調IFRS 17非大魔王

2019-05-20 17:41

華為遭封殺 台廠供應鏈上到下都受影響

2019-05-20 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top