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遠航董座張綱維：盼民航局多給扶持與鼓勵

2019-05-20 20:15經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

民航局要求遠航MD機隊每月飛時不得逾1,350小時的規定，遠航18日起無預警取消...
民航局要求遠航MD機隊每月飛時不得逾1,350小時的規定，遠航18日起無預警取消多個航班，遠航集團董事長張綱維盼民航局多給遠航扶持與鼓勵。 聯合報系資料照
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遠航董事長張綱維今（20日）晚接受本報電訪，向交通部民航局喊話，盼多給遠航扶持與鼓勵，而不是各種限制與裁罰。由於遠航明年起，將有四架MD飛機，因機齡超過26年而無法營運，運力將大幅縮減。張綱維透露，正規劃透過「濕租」（wet lease）方式，引進空中巴士的窄體客機A321，補足減少之運能。

因超過民航局要求遠航MD機隊每月飛時不得逾1,350小時的規定，遠航18日起無預警取消多個航班，造成旅客滯留海外無法歸國，引發爭議。

對此，張綱維今晚表示，遠航機隊老舊是事實，也正努力汰舊換新，譬如引進雙螺旋槳機ATR72-600。機隊轉型不易，民航局此時應多給遠航扶持與鼓勵，而非對困難企業施加一堆限制。

交通部次長王國材今天上午表示，若遠航無法有效改善營運管理，最高將開罰300萬元。張綱維無奈指出，遠航已不是第一次收到民航局的罰單，民航局不想辦法幫助遠航，還不斷祭出裁罰，「這要我們怎麼活？」

他強調，可以理解民航局為了飛安考量，要求遠航盡快淘汰老舊飛機的指示，但問題是飛行員訓練無法跟上，新機引進不僅無用武之地，更可能因為訓練不足而增加飛安風險。

民航局要求遠航MD機隊每月飛時不得超過1,350小時，但遠航前兩個月皆超過上限。張綱維說，民航局將無效飛行、飛渡、流管等統統要算進1,350小時，但問題是這些都是不可抗力的突發事件，遠航在預劃班表時根本無法預測，結果當然是很容易不小心超過上限。更何況，全世界沒有民航監管單位，用飛時上限來限制航空公司。

值得一提的是，遠航明年將有四架MD飛機機齡超過26年，依「民用航空運輸業管理規則」規定，民航機機齡滿26年，民航局將不會再發放適航證，也就是無法營運。

遠航原本計劃引進波音新世代窄體客機737 Max，但該機型今年發生兩起空難事件，民航局下達737 Max停飛令，迫使遠航引進計畫急轉彎。

張綱維透露，為了補足四架MD退役後造成的運力空缺，遠航正規劃引進空中巴士A321或A321 Neo。他說，為了大幅縮短引進的時間，將透過「濕租」（連同機組人員也一起租）方式，大約半年時間機隊就能成立。

遠航民航局張綱維

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