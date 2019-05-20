南京、青島飯店Q2起進入旺季 鄉林建設中國布局收成

2019-05-20 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



鄉林建設指出，集團一直布局全球，除了継續發展中高端髙品質住宅，同時朝商業不動產邁進，所以景氣不管好壞，對鄉林建設母公司都有隱定營收。今年前四月營收來說，南京就有5.69億元營收，其中酒店式公寓與商辦都已完工，現在是第三期銷售，銷售與交屋同步進行。而青島別墅有2.64億元，年增率為218%。

鄉林建設表示，建築業只蓋房子收入不穩定，所以鄉林會加速酒店擴點速度，像是青島現在每年營業額都固定達到台幣5、6億元，未來會邁向10億元，鄉林推動「1030計畫」，若每家酒店有5至10億元營收，光是10家就有50、60億元營收，目前正在布局取地的據點，像是武當山、廈門、無錫、廈門、金華等地，也準備將據點擴展到東南亞國家，像是峇里島、越南等地。

今年1~4月雖是冬天旅遊淡季，但是業績淡而不淡，像是青島市政府目前已經開始努力開發冬天旅遊市場，所以未來就不用擔心淡季問題，尤其是涵碧樓酒店五月起至10月底即將進入旺季，依照往年經驗，青島都是100%住房率，所以也會進入營收旺季。

鄉林建設指出，台灣地產部分，新北投溫泉養生宅「鄉林玉川」、台中科博園道「鄉林美術舘」，最近很多台商朋友在洽談中，今年底可望順利結案；全新完工的淡水紅樹林「鄉林山海滙」銷售將加速去化。至於今年新推預售案--新莊「鄉林淳真」、台中「鄉林天韻」兩大案目前穩定銷售中。

鄉林集團董事長賴正鎰說，中美貿易大戰催化台商資金快速回游，政府年度目標已翻倍到5,000億元，隨之廠房和商辦需求強勁，也帶來大量就業機會與住宅潛在需求。

對於房地產來說，完全揮別前幾年不景氣，鄉林緊抓住這波房市反轉向上契機，今年下半年會大量購地，北屯與南屯，五期等地，已有四塊土地即將談成，將會加速開發新案。