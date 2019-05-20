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月租15萬內東區店面仍搶手 上吉燒肉試營運首月就盈利

2019-05-20 17:26經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

近年東區「倒店潮」掀起一陣骨牌效應，東區沒落說更是甚囂塵上，但仍是有餐飲品牌打破東區餐飲魔咒，「上吉燒肉」運用頂級和牛食材、低奢裝潢、明星臉員工桌邊服務加持，再加上親民價燒肉試營運第一個月就盈利。

上吉燒肉負責人林佑勳指出，東區倒店潮受影響的多是月租百萬元以上的大店，據他了解，月租10~15萬元的店面依舊搶手，但只要是衝破20萬元的店面，承租方就會有點兒卻步了，而上吉燒肉自2月15日試營運至今，從到店的人潮觀察，林佑勳覺得「東區根本沒有沒落」。

林佑勳甚至直言，「東區沒落」沒有像媒體報導的那麼嚴重，那麼恐怖，就他觀察，東區不僅有商業辦公大樓的上班族客層，也有住宅區，過路客和外來客也相當多，因此只要店面的商業模式夠有獨特風格，生意照樣可以做得有聲有色，像是他們鄰近的居酒屋和燒肉店，其實生意都不差。

「上吉燒肉」是台北東區的燒肉新兵，位於超級戰區延吉街131巷，今（20）日最後一天試營運，特別推出520我愛你活動，只要52元就能品嚐到價值破千元的和牛套餐，限量52組，儘管今日台北滂沱大雨，但仍吸引長長的排隊人潮。

上吉燒肉除了有低調極簡的裝潢風格，搭配明星臉桌邊服務，像是貌似館長的店長洪麒皓，還有長相高達90%與日本偶像阿部寬相似的副店長胡明達，而日籍料理長伊東涼則是與日本職棒球星藤川球兒幾乎一模一樣，講話還有搞笑藝人的誇張神情。

但，林佑勳表示，上吉燒肉更講究的是餐點本質，以A5日本和牛、9＋澳洲和牛、搭配Prime等級美國牛，讓喜歡燒烤的朋友自由搭配，而且特別的是，就算只有1、2位客人用餐，也可以選擇日本引進，台灣獨家的「盛和」方式，一種部位的肉「僅挑選2~3片」上桌，單人可以輕易將上吉高達「11個以上部位」不同油花、各擁脆、嫩、韌質感的高檔肉片一次嚐盡，而不嘴膩。

店長洪麒皓尤其推薦的是，燒肉界少見的特色菜餚「厚切牛舌」，還有嚼勁十足的「豬舌」。另，擁有八年資深刀功的日籍料理長伊東涼則表示，其實日本人很愛以口味重的醬料搭配油花多的日本和牛，但觀察台灣人飲食習慣多年後，其實台灣燒肉比較偏好沾鹽原味，因此油花較平均的澳洲和牛比較適合台灣清爽口味，但因為他個人來自北海道，因此他還特別引進北海道緯度高氣候冷，油花更為豐潤的和牛，而本身也是燒肉迷的林佑勳，則是特別推薦上吉燒肉內多達10種的內臟。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

上吉燒肉包廂隱密性高，聚餐大口喝酒大口吃肉。 圖／上吉燒肉提供
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上吉燒肉獨家引進盛合點法，十多種和牛部位任君挑選。 圖／上吉燒肉提供
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上吉燒肉阿部寬明星臉副店長胡明達，吸引許多女粉指定桌邊服務。 圖／上吉燒肉提供
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日本和牛澳洲餐飲

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