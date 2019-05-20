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汰舊換新補助 八大汽機車企業工會槓汽車商業同業公會

2019-05-20 17:06經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

中華民國車輛委員會(八大汽機車企業工會：國瑞汽車、福特六和、中華汽車、裕隆汽車、台北本田、屏東本田、三陽汽機車、山葉機車)，針對日前中華民國汽車商業同業公會提案立即廢止一時性貨物稅減徵條例並轉為現行老舊車輛報廢獎勵金內容，轉為補助中古車換購民眾，以挽回中古車市場經營。車委會身負數十萬汽、機車產業勞工工作權穩定及生計維持之責任，表達不同立場。

中古車商認為汰舊換新補助案影響業者生計，工會則認為產業發展涉及的勞工工作與生存權不可以被忽視。

車委會強調，將持續向有關單位進行溝通，替勞工朋友發聲，戮力維護勞工朋友的工作及生存權利。

車委會強調，國內汽車製造產業，近年來受到汽車市場劇烈變動，國產新車市場岌岌可危。國內汽車製造業者除新車製造以外，與上下游產業零組件製造商、車輛銷售與售後服務等龐大產業鏈，身負數十萬以上勞工之生計及其家庭，社會責任極其重大。

全球因氣候變遷，暖化嚴重，我國政府亦為有效降低境內污染源PM2.5排放，確實達到空氣汙染防治，提供老舊汽車汰換誘因，特以暫行條例，用以鼓勵國內消費者汰換不堪使用之老舊車輛，三年來效果卓著。此項政策除提升車輛駕駛人及用路人之安全，對改善二氧化碳排放數據，顯示對環保、改善空汙及政府形象大有助益

現行貨物稅條例第十二條之五自修正施行後，民眾購買新汽、機車皆可定額減徵貨物稅，除了讓民眾購車直接享有折扣優惠外，對於改善空污、提升我國空氣品質、增加稅收與刺激車市消費、產值都有正面效益。惟該條文自105年1月8日起開始施行，僅有五年的貨物減免期限，為鼓勵民眾汰換老舊汽、機車，並延續該政策的效益，確實有延長貨物稅減免期限之必要。

目前汰舊換新的車輛，大多已老舊到超過正常使用年限，且老舊車款大多都不會流入中古車市場交易。針對中古車業者提及汰舊換新政策影響其中古車市場之論點，其實並不然。事實上，在新車市場中若能有更多的車輛販賣，降低汰舊年限，反而有助於鞏固未來中古車的車源。

新車製造市場與中古車銷售市場，一貫為正相關連動產業，中古車殘存價值如高於政府補助，必定進入中古車市場銷售，故惟有新車銷售市場提昇，方能挹注中古車銷售市場車源，穩定中古車產業之經營需求。

中古車車市新車銷售

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