驚現冒牌雄獅粉絲團 小心個資被盜

2019-05-20 14:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



旅行社龍頭雄獅今（20）日表示，近日有不法人士假借本公司雄獅旅遊之名義，透過臉書粉絲頁發布抽獎活動之情事，以竊取消費者臉書個資。為防止錯誤訊息誤導消費者並影響權益，雄獅提醒消費者，多加留意避免混淆及上當受騙。

雄獅指出，冒名本公司臉書粉絲頁藉由抽獎活動貼文，與消費者互動（按讚、留言、分享等），以蒐集使用者個資，為避免消費者個資被竊取以及盜用，請消費者參與任何活動前務必小心留意，慎防詐騙情形。若發現類似盜用情況，請與雄獅旅遊客服專線02-87939000確認，或撥打165反詐騙專線。

雄獅表示，雄獅旅遊官方臉書頁網址為https://www.facebook.com/lioncyber/，頁面顯示臉書認證之「灰色標章」，表示為企業或組織的真實專頁。

雄獅強調，此行為已侵害公司商標及權利，特此公開澄清，有關以雄獅旅遊名義在網路社群遭冒用之不法活動及所有相關內容皆與雄獅無涉，本公司業已主動向主管機關通報，並向警察局機關舉報並請求協助偵辦，為避免消費者權益受損。