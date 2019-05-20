親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

爸媽送房子 這2招省下千萬贈與稅

繼四大老公開信後 綠五位青壯代籲蔡英文放棄連任總統

驚現冒牌雄獅粉絲團 小心個資被盜

2019-05-20 14:54經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

旅行社龍頭雄獅今（20）日表示，近日有不法人士假借本公司雄獅旅遊之名義，透過臉書粉絲頁發布抽獎活動之情事，以竊取消費者臉書個資。為防止錯誤訊息誤導消費者並影響權益，雄獅提醒消費者，多加留意避免混淆及上當受騙。

雄獅指出，冒名本公司臉書粉絲頁藉由抽獎活動貼文，與消費者互動（按讚、留言、分享等），以蒐集使用者個資，為避免消費者個資被竊取以及盜用，請消費者參與任何活動前務必小心留意，慎防詐騙情形。若發現類似盜用情況，請與雄獅旅遊客服專線02-87939000確認，或撥打165反詐騙專線。

雄獅表示，雄獅旅遊官方臉書頁網址為https://www.facebook.com/lioncyber/，頁面顯示臉書認證之「灰色標章」，表示為企業或組織的真實專頁。

雄獅強調，此行為已侵害公司商標及權利，特此公開澄清，有關以雄獅旅遊名義在網路社群遭冒用之不法活動及所有相關內容皆與雄獅無涉，本公司業已主動向主管機關通報，並向警察局機關舉報並請求協助偵辦，為避免消費者權益受損。

雄獅旅遊再次提醒，參加任何網路活動之前請務必謹慎確認其真實性，避免個人資料遭受冒用，防範以避免詐騙行為。

真假雄獅官方粉絲團之分辨解說。
真假雄獅官方粉絲團之分辨解說。
分享

雄獅詐騙警察

相關新聞

這家台灣珍奶 稱霸澳洲、東南亞茶飲市場

2019-05-20 15:02

電商狂嗑！粽子商機上看3億元 50元以下平價粽熱賣

2019-05-20 14:41

南紡購物中心包豪氏集團募款37萬多元 捐贈瑞復益智

2019-05-20 14:27

桃園青埔房價止跌回升 機捷A18、A19地區詢問度爆表

2019-05-20 13:36

中市商辦大樓共享辦公室吹起青創風

2019-05-20 11:43

阿聯酋航空推520超值優惠 與愛共行4,520元起

2019-05-20 11:08

北市青年一期公共住宅5月23日公開抽籤

2019-05-20 10:57

搶攻3億粽子商機 松果購物祭五折起優惠搶市

2019-05-20 10:02

企業生日快樂／瑞智技術自主 穩坐全球四哥

2019-05-20 01:14

企業生日快樂／瑞智創新機種 搶毛小孩商機

2019-05-20 01:06

企業生日快樂／瑞智突破專利障礙 賺全世界的錢

2019-05-20 01:06

大師論壇／羅瑋：內生性理論 前瞻思維

2019-05-20 00:23

行銷望遠鏡／互補廠商的競合關係

2019-05-19 23:10

智慧經營／林百里 很有耐心的工程師

2019-05-19 23:10

點子農場／從行為經濟學看市場與人性

2019-05-19 23:10

經濟書坊／品牌新思維

2019-05-19 23:09

長榮空姐桃園罷工投票結束 1500人投票等待勞資協商

2019-05-19 20:14

許大進父子齊心 打造泰金王國

2019-05-19 15:01

林寶水站上火線 擦亮長榮招牌

2019-05-19 14:58

航空界老兵林寶水 不畏罵名拼化解罷工危機

2019-05-19 11:00

華新麗華十年磨一劍 南京5.14萬坪商場喜迎開幕

2019-05-19 10:41

20日樂齡大未來論壇 前瞻趨勢

2019-05-19 00:10

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:53

代銷、仲介聯手！年砸上億建數據資料庫 新舊屋市場兩頭賺

2019-05-17 10:52

和運要從汽車YouBike變Netflix 租3年換開3台車

2019-05-16 15:55

被老闆Fire、創業遭背叛 歸零再起的電競推手陳柏壽

2019-05-15 09:07

大師論壇／廖燦昌：科技新創 驗證羅默理論

2019-05-14 00:43

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 14:15

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

國泰聚 55年品牌力 成屋銷售 市場珍稀產品

2019-05-17 00:00

全球最大保麗龍原料廠見龍化工爭產 糾葛9年還沒完

2019-05-15 00:00

臺大管理碩士學分班招生中 5/26課程說明會

2019-05-13 13:34

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

貿易戰效應 電子轉單到

2019-05-20 00:46

長榮空姐桃園罷工投票結束 1500人投票等待勞資協商

2019-05-19 20:14

四電子關鍵元件 市況大亂

2019-05-20 00:45

深超：與鴻海、群創是客戶關係

2019-05-20 00:49

報稅3招！6月再付錢也沒事 還能抽黃金、iPhone

2019-05-20 09:00

不當招保險 擬最高罰1,200萬

2019-05-20 00:40

銀行三大放款業務 將鬆綁

2019-05-19 23:31

蔡總統挑富士康「12跳」說郭台銘 程天縱說出公道話

2019-05-20 14:34

中華郵物流園區風波 謝龍介：民進黨派系為4年後囤兵積糧

2019-05-19 16:10

新聞中的法律／別把中獎發票PO上網…

2019-05-19 22:52

逸達新藥拚授權 獲利將爆發

2019-05-19 23:51

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

桃園青埔房價止跌回升 機捷A18、A19地區詢問度爆表

2019-05-20 13:36

爸媽送房子 這2招省下千萬贈與稅

2019-05-20 15:36

90世代生存壓力好大！ 五成九不滿薪資待遇

2019-05-20 10:30

專家觀點／陸生醫遇逆風 台廠機會浮現

2019-05-19 23:51

陸面板大廠京東方董事長王東升宣布將交棒

2019-05-20 13:23

房貸首期利率 砍到1.6%以下

2019-05-20 00:39

金控籌資…Q2債市燒

2019-05-20 00:39

企業列報薪資支出 兩個注意

2019-05-19 22:52

富邦投資論壇／謝金河 美中牽動台灣製造

2019-05-20 01:24

中國若掀貨幣戰恐3大苦果 智庫：兩敗俱傷

2019-05-20 13:53

長聖股漲 晟德Q2財報看俏

2019-05-19 23:51

為了繳稅賣股票？ 近六成股民說不

2019-05-20 09:23

李世光：SI定義是百年重大變革

2019-05-20 11:00

工商協進會林伯豐21日與蘇揆會面 將提3大建議

2019-05-19 16:56

派遣權益入法保障 立院今審查禁止派遣工「轉掛」

2019-05-20 09:49

林伯豐今與蘇揆早餐會 呼籲穩供電、降稅

2019-05-20 06:04

廖燦昌專訪／第一金數位創新 挺小微企業

2019-05-20 01:16

企業生日快樂／瑞智技術自主 穩坐全球四哥

2019-05-20 01:14

海關沒收加熱菸 黃國昌：還沒納管憑什麼？

2019-05-20 14:11

青年成家貸款 十年撥1.1兆

2019-05-20 00:40

ATM上季交易額 衝破3兆

2019-05-20 00:40

富邦投資論壇／孫明德 全球GDP藏三保風險

2019-05-20 01:24

阿聯酋航空推520超值優惠 與愛共行4,520元起

2019-05-20 11:08

立院今審查禁止派遣工「轉掛」 違法最高開罰45萬元

2019-05-20 11:54

提列呆帳 留意年度

2019-05-19 22:52

台商回流 經部：今年至少1000億元到位

2019-05-20 10:55

工商協進會 21日向政院提三訴求

2019-05-19 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top