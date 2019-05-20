親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

倒店變廢紙？他挖出22年前三商百貨禮券 實證「買得到東西」

豪雨炸北台！ 淡水聖約翰科大、真理大學宣布停課

兩岸再添新航線 中國東方航空新開台中－昆明航線

2019-05-20 12:43經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

兩岸再添新航線。6月26日起中國東方航空（東航）全新開航台中－昆明，讓台灣地區的中部民眾更容易前往一覽雲南秘境。台中－昆明直航以波音737機型為主，計畫每週三、日執飛。為慶祝台中－昆明全新開航，東航推出經濟艙優惠價，往返最低只要新台幣5,999元（未稅）起，也可以聯繫台灣地區的各大旅行社，都可以提供內容豐富，行程精彩的台中－昆明航線旅遊產品。

東航表示，目前已有台北－昆明每週三班及台北－麗江每週五班兩條連接台灣至雲南的航線，新增的台中－昆明航線讓兩地旅遊觀光、探親訪友及商務交流有更緊密連結，東航也是唯一每天均有直航班機往返台灣與雲南之間的航空公司，滿足兩岸人民的旅遊及交流的需要。

雲南以其美麗、豐饒、神奇而著稱於世，一向被外界稱為「秘境」，有彩雲之南的美稱，省會昆明除了豐富的歷史文物及世界自然遺產，更憑藉既沒有寒冷的冬天也沒有炎熱的夏天的氣候，獲得「春城」的美稱。

而昆明也是東航在大陸三大樞紐點之一，作為擁有雲南省內最多航班與航線的航空公司，中國東方航空通過昆明不但可連至雲南省內眾多航線，如大理、騰沖、西雙版納等熱門雲南旅遊城市，更是大陸通往東南亞地區的南大門，如寮國永珍、龍坡邦、泰國清萊、緬甸曼德勒、內比都、印度加爾各答、尼泊爾等均有航班抵達，此外，通過昆明也可中轉至巴黎、雪梨等歐澳城市，滿足不同的差旅需求。

東航指出，東方航空及旗下上海航空作為目前兩岸直航運量最大的陸籍航空，將繼續以專業服務為基礎，為台灣地區的旅客提供高品質、高價值的旅行服務體驗。

兩岸再添新航線。6月26日起中國東方航空（東航）全新開航台中－昆明，讓台灣地區的...
兩岸再添新航線。6月26日起中國東方航空（東航）全新開航台中－昆明，讓台灣地區的中部民眾更容易前往一覽雲南秘境。　聯合報系檔案照片
分享

東航航線東南亞

相關新聞

阿聯酋航空推520超值優惠 與愛共行4,520元起

2019-05-20 11:08

北市青年一期公共住宅5月23日公開抽籤

2019-05-20 10:57

搶攻3億粽子商機 松果購物祭五折起優惠搶市

2019-05-20 10:02

企業生日快樂／瑞智技術自主 穩坐全球四哥

2019-05-20 01:14

企業生日快樂／瑞智創新機種 搶毛小孩商機

2019-05-20 01:06

企業生日快樂／瑞智突破專利障礙 賺全世界的錢

2019-05-20 01:06

大師論壇／羅瑋：內生性理論 前瞻思維

2019-05-20 00:23

行銷望遠鏡／互補廠商的競合關係

2019-05-19 23:10

智慧經營／林百里 很有耐心的工程師

2019-05-19 23:10

點子農場／從行為經濟學看市場與人性

2019-05-19 23:10

經濟書坊／品牌新思維

2019-05-19 23:09

長榮空姐桃園罷工投票結束 1500人投票等待勞資協商

2019-05-19 20:14

許大進父子齊心 打造泰金王國

2019-05-19 15:01

林寶水站上火線 擦亮長榮招牌

2019-05-19 14:58

航空界老兵林寶水 不畏罵名拼化解罷工危機

2019-05-19 11:00

華新麗華十年磨一劍 南京5.14萬坪商場喜迎開幕

2019-05-19 10:41

20日樂齡大未來論壇 前瞻趨勢

2019-05-19 00:10

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:53

代銷、仲介聯手！年砸上億建數據資料庫 新舊屋市場兩頭賺

2019-05-17 10:52

和運要從汽車YouBike變Netflix 租3年換開3台車

2019-05-16 15:55

被老闆Fire、創業遭背叛 歸零再起的電競推手陳柏壽

2019-05-15 09:07

大師論壇／廖燦昌：科技新創 驗證羅默理論

2019-05-14 00:43

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 14:15

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

國泰聚 55年品牌力 成屋銷售 市場珍稀產品

2019-05-17 00:00

全球最大保麗龍原料廠見龍化工爭產 糾葛9年還沒完

2019-05-15 00:00

臺大管理碩士學分班招生中 5/26課程說明會

2019-05-13 13:34

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

貿易戰效應 電子轉單到

2019-05-20 00:46

長榮空姐桃園罷工投票結束 1500人投票等待勞資協商

2019-05-19 20:14

四電子關鍵元件 市況大亂

2019-05-20 00:45

深超：與鴻海、群創是客戶關係

2019-05-20 00:49

報稅3招！6月再付錢也沒事 還能抽黃金、iPhone

2019-05-20 09:00

林寶水站上火線 擦亮長榮招牌

2019-05-19 14:58

不當招保險 擬最高罰1,200萬

2019-05-20 00:40

銀行三大放款業務 將鬆綁

2019-05-19 23:31

中華郵物流園區風波 謝龍介：民進黨派系為4年後囤兵積糧

2019-05-19 16:10

逸達新藥拚授權 獲利將爆發

2019-05-19 23:51

新聞中的法律／別把中獎發票PO上網…

2019-05-19 22:52

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

鈺太董座 邱景宏的 MEMS人生

2019-05-19 14:51

許大進父子齊心 打造泰金王國

2019-05-19 15:01

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

金控籌資…Q2債市燒

2019-05-20 00:39

企業列報薪資支出 兩個注意

2019-05-19 22:52

有線電視跨區授權爭議延燒 代理商揚言6月斷訊

2019-05-19 15:40

富邦投資論壇／謝金河 美中牽動台灣製造

2019-05-20 01:24

長聖股漲 晟德Q2財報看俏

2019-05-19 23:51

專家觀點／陸生醫遇逆風 台廠機會浮現

2019-05-19 23:51

工商協進會林伯豐21日與蘇揆會面 將提3大建議

2019-05-19 16:56

林伯豐今與蘇揆早餐會 呼籲穩供電、降稅

2019-05-20 06:04

90世代生存壓力好大！ 五成九不滿薪資待遇

2019-05-20 10:30

企業生日快樂／瑞智技術自主 穩坐全球四哥

2019-05-20 01:14

派遣權益入法保障 立院今審查禁止派遣工「轉掛」

2019-05-20 09:49

為了繳稅賣股票？ 近六成股民說不

2019-05-20 09:23

李世光：SI定義是百年重大變革

2019-05-20 11:00

廖燦昌專訪／第一金數位創新 挺小微企業

2019-05-20 01:16

青年成家貸款 十年撥1.1兆

2019-05-20 00:40

房貸首期利率 砍到1.6%以下

2019-05-20 00:39

富邦投資論壇／孫明德 全球GDP藏三保風險

2019-05-20 01:24

ATM上季交易額 衝破3兆

2019-05-20 00:40

工商協進會 21日向政院提三訴求

2019-05-19 23:25

先小後大 逸達開發策略奏效

2019-05-19 23:46

提列呆帳 留意年度

2019-05-19 22:52

企業生日快樂／瑞智突破專利障礙 賺全世界的錢

2019-05-20 01:06

廖燦昌專訪／他，接地氣 帶人帶心

2019-05-20 01:15

智慧經營／林百里 很有耐心的工程師

2019-05-19 23:10

大師論壇／羅瑋：內生性理論 前瞻思維

2019-05-20 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top