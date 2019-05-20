兩岸再添新航線 中國東方航空新開台中－昆明航線

2019-05-20 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



兩岸再添新航線。6月26日起中國東方航空（東航）全新開航台中－昆明，讓台灣地區的中部民眾更容易前往一覽雲南秘境。台中－昆明直航以波音737機型為主，計畫每週三、日執飛。為慶祝台中－昆明全新開航，東航推出經濟艙優惠價，往返最低只要新台幣5,999元（未稅）起，也可以聯繫台灣地區的各大旅行社，都可以提供內容豐富，行程精彩的台中－昆明航線旅遊產品。

東航表示，目前已有台北－昆明每週三班及台北－麗江每週五班兩條連接台灣至雲南的航線，新增的台中－昆明航線讓兩地旅遊觀光、探親訪友及商務交流有更緊密連結，東航也是唯一每天均有直航班機往返台灣與雲南之間的航空公司，滿足兩岸人民的旅遊及交流的需要。

雲南以其美麗、豐饒、神奇而著稱於世，一向被外界稱為「秘境」，有彩雲之南的美稱，省會昆明除了豐富的歷史文物及世界自然遺產，更憑藉既沒有寒冷的冬天也沒有炎熱的夏天的氣候，獲得「春城」的美稱。

而昆明也是東航在大陸三大樞紐點之一，作為擁有雲南省內最多航班與航線的航空公司，中國東方航空通過昆明不但可連至雲南省內眾多航線，如大理、騰沖、西雙版納等熱門雲南旅遊城市，更是大陸通往東南亞地區的南大門，如寮國永珍、龍坡邦、泰國清萊、緬甸曼德勒、內比都、印度加爾各答、尼泊爾等均有航班抵達，此外，通過昆明也可中轉至巴黎、雪梨等歐澳城市，滿足不同的差旅需求。