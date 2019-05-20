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豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

阿聯酋航空推520超值優惠 與愛共行4,520元起

2019-05-20 11:08經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

阿聯酋航空特別選在最浪漫的「520我愛你日」這天推出優惠票價，讓台灣旅客們帶著心愛的家人朋友們從台北出發，以物超所值的價格前往阿聯酋航空全球以A380執飛的各航點。經濟艙票價自新台幣4,520（未稅）起，購票日期自即日起至2019年6月3日止，出發時間則自2019年5月27日至2019年11月30日止。

阿聯酋航空表示，這次的優惠機票可於阿聯酋航空網站購買，要了解更多資訊，請至阿聯酋航空網站查詢，或洽各大旅行社。

此外，即日起至2019年8月31日止，搭乘阿聯酋航空前往杜拜旅遊或於杜拜轉機的旅客，只要出示阿聯酋航空登機證存根或電子登機證及護照予合作的地點，即可在400多家星級餐廳、50多家奢華水療中心、室內滑雪場與水上樂園等，最高可享受半價優惠。另外，旅客們也可以在杜拜各大購物中心以最高7折的價格購入熱門的時尚單品。更多優惠容請至www.emirates.com/myemiratespass

據指出，阿聯酋航空是全球最大的A380營運公司，擁有110架雙層客機，每日超過80個班次自杜拜樞紐起飛，飛往全球六大洲的51個城市。2016年5月，阿聯酋航空引領台灣航空產業，率先開啟由A380客機營運台北－杜拜的每日航班，自此，阿聯酋航空持續為台灣旅客帶來更為舒適、極致及奢華的A380飛行體驗。全球已有超過1.05億人次旅客搭乘過阿聯酋航空A380客機，A380已是全球最具標致性的客機之一，同時也為航空飛行的舒適體驗立下標竿。

阿聯酋航空特別選在最浪漫的「520我愛你日」這天推出優惠票價，讓台灣旅客們帶著心...
阿聯酋航空特別選在最浪漫的「520我愛你日」這天推出優惠票價，讓台灣旅客們帶著心愛的家人朋友們從台北出發，以物超所值的價格前往阿聯酋航空全球以A380執飛的各航點，經濟艙票價自新台幣4,520（未稅）起。　圖／阿聯酋航空提供
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阿聯酋航空杜拜520

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