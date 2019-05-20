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豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

捷運交會站比拚 這站出乎意料漲幅第一名

2019-05-20 10:11經濟日報 記者游智文╱即時報導

捷運交會站交通方便，不少人列為購屋優先考量。房仲統計南北捷運交會站，今年和過去五年平均房價比較，出乎意料，高雄捷運美麗島站上漲22.5%排名第一，其次分別是西門站、東門站、高雄捷運凱旋站以及中正紀念堂站。

也有不少房站區下跌，大坪林站表現最差，和前五年均價相比，跌幅逾一成。另外，中山、紅樹林，大安、景安、新北產業園區，跌幅也在5%以上，主要是今年高價宅成交相對少，拉低均價。

根據中信房屋統計， 雙北、高雄目前共有24處交會或轉乘站，統計2014到2018年各站周邊一公里內平均房價，與今年前三月相比，單價呈現正成長的捷運站共有10站，其中以高雄捷運美麗島站均價上漲最多，達22.5%。

漲幅第二到五名，分別是西門站13.5%、東門站10.5%、高雄捷運凱旋站6.2%以及中正紀念堂站5.3%。

中信房屋研展室副理張漢超說，捷運交會站能夠具有「人進的來、商品出的去、商家發大財」的優勢，主要還是要看車站所處的區位，如果周邊還有熱門商圈的優勢，錢潮與人潮為房市帶來的磁吸效應就會更加的明顯。

高雄捷運紅橘線交會的美麗島站，位於高雄市人口密度最高的新興區內，區內房市供需原本就維持穩定，加上該站位居高雄高雄交通樞紐，周邊還有六合夜市商圈能滿足日常生活機能，因此周邊房價更具支撐成長的空間。

高雄另一房價表現亮眼的捷運凱旋站，與高雄輕軌前鎮之星站可站外轉乘，車站周邊是高雄市政府近年積極投資打造的文化商旅區域，新穎的公共建設與假日流動的人潮，都是穩固該站周邊房價並維持成長的基礎。

另三個擠入前五名的西門、東門及中正紀念堂站，除了本身擁有交通優勢及完善生活機能，觀光效益的光環也為這幾站房價加分不少。

張漢超表示，大台北捷運發展最早、路網也最完整，捷運站對房價的加分也幾乎已充分反應，再加上台北房價相對較高，成長幅度已不如初升那般的劇烈，交會站住宅均價波動幅度大約就是在正負10%左右擺盪。幾處成長幅度不如以往的交會站，也受到整體經濟環境與消費者對高價住宅相對保守，房價成長空間有限。

資料來源／中信房屋
資料來源／中信房屋
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高雄美麗島站周邊。圖／中信房屋提供
高雄美麗島站周邊。圖／中信房屋提供
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捷運房價中正紀念堂

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