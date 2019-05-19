2019浴佛感恩季暨黃登貴慈善書畫藝術特展 台中開展

2019-05-19 21:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



觀音山中華大悲法藏佛教會2019浴佛感恩季暨「書畫名家黃登貴慈善書畫藝術特展」今(19)日開展，台灣薩迦寺住持龍德嚴浄仁波切(龍德上師)也免費結緣上千份蔬食便當，吸引上千民眾參加，場面莊嚴隆重。

觀音山中華大悲法藏佛教會今天到台中民俗公園，舉辦「2019浴佛感恩季暨書畫名家黃登貴慈善書畫藝術特展」，結合浴佛、園遊會與藝術展，黃登貴説，自己無師自通，以繪畫護持佛法是殊聖因緣，他當場揮毫展現功力，現場並有民眾以100萬元認購共同護持弘法。

今天的活動，除了龍德上師，還有總統府戰略顧問鄭德美上將、國策顧問紀政、雕塑家謝棟樑、立委沈智慧等人，也都一同出席開幕剪綵。

龍德上師多年來在海內外各地舉辦「浴佛感恩季」活動，至今已經有超過百萬人踴躍參加。

龍德上師20多年來推動佛法教育、弘揚顯密教法，創辦了「台灣薩迦寺」，建立僧團制度，僧俗七眾精進修行；成立「觀音山中華大悲法藏佛教會」，在海內外擁有多處弘法道場、聯絡處、共修處等，舉辦全球共修，超度、除障、傳灌等千人法會，推動吃素行善、戒殺護生、助印結緣佛經善書、關懷弱勢等慈善活動。

台灣薩迦寺釋大昭法師表示，龍德上師總是以身作則弘揚佛法，沒有一刻停止過。

今年藏傳佛誕日是6月9日(藏曆四月初七)，從4月底開始，龍德上師即在觀音山各道場、各地醫院、道教媽祖廟、關聖帝君廟等舉辦浴佛活動，讓眾生獲得心靈的安寧力量，共沐佛光，召感平安。

今天活動現場，龍德上師也免費結緣上千份蔬食便當，推廣素食；好書傳愛免費贈送，各式精采活動表演及「書畫名家黃登貴慈善書畫藝術特展」。

鄭德美上將也是虔誠皈依龍德上師的弟子，稱讚書畫名家黃登貴自幼無師自通，展現非凡的藝術天賦；平時熱善好施，喜歡護持佛法，豐富的人生經歷，也締造出多元精采的藝術造詣。

為了此次藝術展，黃登貴準備了近60年400多幅顯密佛教、山水花鳥、書法、油畫、雕刻等多元主題作品，其中一幅「王者之風」曾有知名企業家出價6億元，也買不到這幅畫作。

黃登貴的書法寫來是任運自如，「心經」更是許多佛教住持高僧大德們，都想收藏一幅在該寺院山頭當作鎮寺寶物之一。

2008年薩迦派崔津法王，首度公開來台親自為龍德上師主持長壽陞座大典。薩迦法王表示，龍德上師早已受到他的主要上師「金剛持 究給企千法王」認證，且高度讚譽龍德上師致力弘揚佛法，利益眾生無數。