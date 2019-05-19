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交通部要求遠航要落實飛時自主管理

2019-05-19 20:19經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

遠東航空公司無預警取消航班衍生相關問題，交通部常務次長祁文中今天邀集相關單位召開應變會議，祁文中會後宣示，交通部支持民用航空局為飛航安全控管遠航飛時作法，也要求遠航要落實飛時自主管理。

交通部表示，此一應變會議今天於民航局召開，交通部航政司長葉協隆、民航局長林國顯、觀光局副局長張錫聰等與會，遠航總經理李梓煌亦率相關主管出席。祁文中說，民航局為維護飛航安全，控管遠航MD機隊飛時，此作法有助於保障消費者權益，交通部予以支持。

而針對遠航無預警取消部分航班所衍生的善後問題，遠航於會中承諾未來會改善處理模式，遇有類似情況，會在第一時間通知主管機關與旅行社，讓各方有時間因應並協調旅客疏運等善後事宜。

祁文中指出，目前最重要的是消費者權益的保障問題，交通部已經要求遠航，必須落實消費者權益保護，先在每月實際飛時1,350小時管制下，擬訂六、七月班表，並於明天提出航班調控計畫呈報民航局，避免對消費者的衝擊進一步擴大。

對於受影響旅客的處理，昨天有一班航班受影響，有164名旅客滯留峴港，透過簽轉、轉搭等方式，已全數返台。今天也有一班航班受影響，有164名旅客滯留巴拉望，透過簽轉、轉搭等方式，將分三天、於21日前返台。

5月21日以後受影響航班共29班，對於出境旅客，因尚未出境，由遠航退費處理，散客由售票方（旅行社或航空公司）負責，團客由遠航與合作之旅行社處理，處理過程衍生的相關費用，由遠航依契約支應。

至於旅客與旅行社之補償，祁文中說，交通部要求遠航對受影響旅行團受此事件影響而衍生之航班簽轉、食宿或交通等必要補償，遠航承諾會予以處理。

祁文中強調，考量飛航安全及旅客權益，交通部也要求遠航落實飛時自主管理，並責成民航局針對飛時監控機制提出精進作為，未來應持續嚴格要求遠航依機師人力、航機故障維修能量及其他空渡、流管及延誤等因素審慎保守規劃班表。

遠航民航局

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