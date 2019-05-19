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航空界老兵林寶水 不畏罵名拼化解罷工危機

2019-05-19 11:00經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮航空董事長林寶水可以說是最了解長榮航空的董事長。報系資料照
長榮航空董事長林寶水可以說是最了解長榮航空的董事長。報系資料照
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桃園市空服員職業工會（桃空職工）與長榮航空的勞資爭議進入罷工投票階段。長榮航董事長林寶水為了全體員工最佳權益著想，拚命要化解罷工危機；在第一時間發一封語重心長的信給員工，了解林寶水的人都知道，不是到了萬不得以，怎麼會發信給員工。

市場上對林寶水這位低調的董事長所知不多，然而業界認為林寶水算是很了解長榮航空的董事長。長榮航空開航以來，在2010年獲利寫下124.23億元的歷史新高，EPS衝上3.69元，當時的董事長就是林寶水。這次面對罷工陰霾，林寶水也在第一時間站出發信告訴所有的員工，消弭歧見重回談判桌才能創雙贏，罷工只會走向雙輸。

林寶水1976年進入長榮集團，自海運基層做起，奉派至美國及英國駐地，在航空事業體服務期間，一路從長榮航空副總升任至總經理，並於2005年至2011年當了六年長榮航空董事長，長榮航空在2004年向波音增購8架B777-300ER，低油耗、載客數都非常適合台灣的航空市場，這也是林寶水擔任總經理時簽下的合約，由現在效益來看，這個機型的採購決策是相當正確。

身為董事長，他能感受到在罷工壓力下，內部員工面臨排壓力有多大，許多人也開始憂心忡忡，罷工對長榮航空來說，是成立30年以來的重大挑戰之一，林寶水也站上火線呼籲所有同仁共同維護「長榮航空」的金字招牌，讓公司能夠永續經營，不要走向公司及員工雙輸的局面。

航空專家根據長榮航空18年來的獲利加總計算，長榮航空每年的平均獲利僅9億元。林寶水在2010年帶領長榮航空獲利寫下124.23億元的新高成績單，這個數字對於長榮航空來說，已經是一個很難突破的高標。

面對經濟大環境的變動，航空業的經營外表看似風光，要經營的有聲有色則很艱難，林寶水能帶領航空一路走來還能逆勢繳佳績，業界才會認為他是最懂長榮航空的董事長，這樣的航空界老兵，用他一生努力的經驗值，破天荒的發信給員工，信的內容也寫下他對長榮航空面臨罷工的擔憂與對員工的不捨。

長榮航空罷工

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