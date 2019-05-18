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與日本全家鬧翻 頂新：日本全家的指控與事實全然不符

2019-05-18 23:07經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

頂新與日本全家鬧拆夥的戲碼愈演愈烈，繼日本全家17日發出聲明，駁斥狀告頂新但被開曼法院駁回一事，頂新集團也不甘示弱，18日也發出新聞稿表示，日本全家的指控，與事實全然不符，此指控是詆毀頂新集團，也造成負面影響，希望日本全家能夠儘速改正。

日本全家在2004年與台灣頂新集團合資設立開曼法人「CHINA CVS (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORPORATION（簡稱CCH）」合資公司，日本全家子公司「中國全家」持有CCH的40.35%股份，頂新100%子公司「頂全控股」持有59.65%股份。

日本全家指控，頂新與CCH未揭露其間持續存有利益衝突之交易資訊，以及長期延遲支付權利金，導致信賴關係遭到破壞，且難以回復；頂新反擊表示，這些與事實全然不符，而日本全家這種指控，是詆毀頂新集團，嚴重損害頂新集團名譽，也同時對於中國全家的經營，特別是對2萬名員工與加盟事業夥伴，甚至進店消費的消費者等，造成負面影響，為此，頂新深表遺憾，「希望日本全家方能夠盡速改正並避免今後再有此等不當行為」。

頂新集團表示，日本全家子公司中國全家，在開曼群島法院所提出的申請，「於情於理於法均無所據」，日本全家若認為有任何爭議，必須循法律途徑解決，應按雙方約定方式（即仲裁）進行，這也是頂新向開曼群島法院所提出的主張之一，這已獲開曼群島法院一審判決的支持，日本全家子公

司中國全家因此被判需負擔訴訟費用。

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