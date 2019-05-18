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偏鄉校童操刀 柔情衛生紙新品包裝有童趣

2019-05-18 17:37經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

永豐餘旗下品牌「柔情衛生紙」，首創與偏鄉學校合作，推出公益產品「童心海洋」「童心森林」兩版衛生紙。新品包裝設計使用孩童畫作，畫作授權金將回饋給學校，用於日常運作使用。

永豐餘與推廣偏鄉兒童藝術美學紓壓課程的「用心快樂社會企業」合作，推出公益產品「童心海洋、童心森林」衛生紙。永豐餘表示，偏鄉長期教育資源不足，偏鄉學童的才藝難被社會大眾看見。這次柔情新品首創與偏鄉學校合作，將畫作結合產品，在各大賣場販售，透過高普及率的衛生紙產品，讓偏鄉學童的才藝給更多人看到，進而建立學童自信心。

柔情「童心海洋」版使用新北市瑞芳區濂洞國小學童畫作，以藍綠色調展現海洋生物的優游自在；「童心森林」版使用新北市雙溪區上林國小學童森林的畫作，以粉嫩色彩呈現鳥語花香的森林世界。透過繽紛的色彩，具童心的筆觸，進入學童純真的童畫世界。

永豐餘說，畫作授權金將回饋給濂洞國小及上林國小，使用於學校的急難救助、營養午餐與多元師資經費等其他事項上。同時，柔情還攜手「家樂福物資銀行」做公益，即日起到5月21日購買一袋柔情童心森林衛生紙，捐贈至全台家樂福門市的食物募集站，柔情加碼捐贈童心森林衛生紙一包。即日起至5月23日童心海洋衛生紙於全聯全省門市熱銷中。歡迎大家到家樂福、全聯一起送愛到偏鄉。

偏鄉學校衛生紙永豐餘

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