Nespresso攜全台逾1,300家 加入免郵資郵局回收服務

2019-05-17 19:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



Nespresso在全台百貨公司精品店、專櫃皆設有回收箱，鼓勵全台消費者持續將使用完的咖啡膠囊帶回專櫃進行回收，響應品牌的企業社會共享價值。在5月17日的國際回收日， Nespresso膠囊郵寄回收免郵資 拓展全台網路下單、郵局回收，1300個便利回收點 循環永續再利用。

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso長期致力於開創企業社會共享價值 ，從咖啡產地、製程到使用後咖啡膠囊回收，皆積極實踐永續經營的理念。在台灣，近年亦積極正視膠囊回收議題，不僅於全台百貨門市設置回收箱，更持續推動領先業界的「免郵資郵局回收服務」，廣獲消費者支持響應。

今更選定於17 日的國際回收日（International Recycling Day）宣告，全台灣逾1,300家郵局皆已加入Nespresso「免郵資郵局回收服務」網絡。這項便民服務將提供台灣日趨增加的網購型Nespresso咖啡愛好者，超過40倍數量的便利回收據點，讓不便前往實體門市的消費族群，亦能輕鬆加入環保、永續的行列。

經整合全台百貨公司精品店、專櫃及郵寄回收的便利據點後，Nespresso亦達成了回收能力100%的在地永續目標，有能力回收處理每一顆在台灣銷售出的咖啡膠囊，也鼓勵更多消費者共同體會每一杯咖啡正向的完美咖啡「鋁」程。