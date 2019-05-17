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台灣鋼鐵集團五家掛牌公司 首季獲利改寫紀錄

2019-05-17 16:57經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

台灣最大一貫化作業電爐煉鋼集團的台灣鋼鐵集團，旗下六家股票掛牌公司今年第1季繳出...
台灣最大一貫化作業電爐煉鋼集團的台灣鋼鐵集團，旗下六家股票掛牌公司今年第1季繳出亮麗的成績單。 本報系資料庫
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台灣最大一貫化作業電爐煉鋼集團的台灣鋼鐵集團，旗下六家股票掛牌公司今年第1季繳出亮麗的成績單，合計營收為64.73億元，較去年同期成長8.56%，獲利方面扣除興櫃的春日機械無需揭露，其餘5家公司稅後純益合計為2.49億元，較去年同期成長1.3倍。

台灣鋼鐵集團指出，今年首季旗下的春雨（2012）、榮剛（5009）、久陽（5011）、沛波（6248）、春日機械（4544）均繳出好成績單，且紛紛改寫近期新高紀錄。

扣件大廠春雨今年第1季獲利在成本費用管控得宜與匯兌利益挹注下，帶動第1季每股EPS達0.53元，創下歷史同期新高。

特殊鋼大廠榮剛受惠產品持續朝高毛利率領域轉換、航太訂單需求強勁，以及煉鋼產能提升，帶動公司第1季營收、稅後純益同步改寫四年同期新高，首季EPS達0.19元。

久陽在美國市場轉單效益持續發酵，以及高毛利產品放量出貨激勵下，首季營收3.11億元、年增25.87%，創歷史同期新高；毛利率較去年同期擴增1個百分點，達13.66%，營業利益率亦同步擴增2個百分點，為5.17%。營運效率提升加上費用控管得宜，帶動稅後純益大增逾七成，EPS為0.25元，改寫近四年同期新高。

成功轉型為鋼筋加工與買賣通路商的沛波鋼鐵，自去年第四季轉虧為盈後，今年第1季營運續創佳績。首季營收7.13億元，較去年同期成長54.68%，稅後純益3,126萬元，轉虧為盈，EPS達1.02元，創下歷史同期新高。

此外，春日機械今年首季自結營收3.86億元，續維持高檔。春日去年營收16.75億元、穩健增長，稅後淨利創下五年新高，達1.27億元，稅後每股盈餘（EPS）2.11元。

展望未來，台鋼集團指出，該集團從上游的電爐煉鋼到中游的盤元線材製造，再到下游的螺絲螺帽，已經建構出一條龍式的電爐煉鋼體系，產業布局架構漸趨完整。集團擁有的二大電爐煉鋼廠─慶欣欣鋼鐵、易昇鋼鐵，未來將居原物料供應的關鍵地位，目前正全力推動內部整合，有效利用資源、發揮營運綜效，預料旗下三大次集團榮剛集團、春雨集團以及慶欣欣集團將在各自的專業領域茁壯，開創嶄新營運新局。

營收鋼鐵

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