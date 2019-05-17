促進產業認識 中鋼舉辦小港區六年級學生「鋼鐵之旅」

2019-05-17 15:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



為讓小港區學子於國小畢業前，對一貫作業煉鋼廠及鋼鐵相關產業能有初步認識，今（2019）年中鋼持續舉辦『鋼鐵之旅』活動，委請小港區坪頂國小、中鋼集團教育基金會協助辦理。這次活動計邀請小港區13所國小應屆畢業生約1,300位應屆畢業生參加，於5月16及17兩日共分4梯次至中鋼參訪。

今年『鋼鐵之旅』活動，內容生動豐富又有趣，除讓學生了解鋼鐵的由來、現代鋼鐵生產製程及鋼品在生活上的應用外，中鋼基金會還特別安排『鋼鐵小學堂問答遊戲』及『轉爐石減碳小實驗』，將生硬的鋼鐵知識、循環經濟及環保教育等內容，轉化成為趣味橫生的益智活動，也讓學生了解轉爐石是一種循環再生的資源材料。本次活動另安排參觀中鋼鋼板工場，讓同學們實際體驗鋼鐵生產製程。

坪頂國小六年二班王宏鈞等許多同學在參觀中鋼後，紛紛露出讚嘆的表情，尤其參觀鋼板工場時，看到原本長度較短且厚的鋼胚，經過軋鋼滾輪伴隨大量除鏽水後，變成較長且薄的鋼板，感到十分新奇；另外中鋼廠區內的綠美化環境有如鋼鐵公園一般，廠房屋頂還有光電板可將太陽能轉換成綠電，加上鋼鐵生產過程產生的轉爐石副產品能再循環利用，變成鋪設馬路的工程用料，讓同學們覺得中鋼實在是很厲害。

中鋼公司公共事務處長鍾錫洲表示，感謝坪頂國小馬惠祺校長及其團隊的協助，讓今年鋼鐵之旅活動能順利進行，也勉勵同學們未來在各行各業，不管遇到什麼樣的挑戰，都能秉持百煉成鋼的精神，有努力必有收穫。