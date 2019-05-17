男版貴婦奈奈騙20億》「這種」投資往往是詐騙！市場現實：真那麼好賺也輪不到你...

2019-05-17 15:20 商業周刊 dolin66／商業.com專欄作家



類似老鼠會吸金的作法，利用的都是一般人想要獲利的念頭，來達成引資的詐騙案例層出不窮。示意圖／Ingimage 分享 facebook

最近又有一位房地產投資名師，疑似在吸金超過20億新台幣後銷聲匿跡，許多受害者向媒體指出，這位名師鼓吹上課的學員，向親友集資、銀行借錢等，聲稱3個月就能領回高報酬率的紅利，期滿還能拿回本金。其實在臺灣，這樣的事件幾乎三不五時就會重現在報章媒體，拿來作為吸金引資的工具，也從房地產，擴散至期貨、黃金等標的物，但不變的是，這種類似老鼠會吸金的作法，利用的都是一般人想要獲利的念頭，以及對於投資領域的不熟悉，藉由塑造專家的形象，來達成引資的目的。

我認同在臺灣薪資20年沒成長，房屋等資產價格不停翻倍的現況下，單純靠著工作的薪資，或許依舊可以維持穩定的生活，但如果要兼顧退休、購屋等需求，透過投資來賺取被動收入的需求大幅增加，其實只要在投資前問自己下面3個問題，並且堅持一個原則，就算是普通上班族，應該也能輕易分辨出這些帶有惡意的詐騙行為。

通常這些引資行為，通常都會利用本金期滿歸還，以及高報酬率來吸引人，不過大家想一下，保險公司賣保單、金融機構賣基金，其實就是把這些錢再拿去投資，期待賺回來的錢除了夠給付消費者保單利率外，也可以替公司的股東創造利益，所以如果真的有投資報酬率那麼高的商品，為何其他金融機構推出的金融商品做不到？

況且，如果這位老師真找到了一個全世界都還沒發現的賺錢機會，那正常情形下，他應該立刻低調籌措資金，自己賺好賺滿，為何還要大張旗鼓的開課，把這樣的好康告訴大眾？難道不怕太多人買，自己賺得變少了？

二、 請問這樣的投資有何風險，又有哪些避險的作法？

任何政府核准的金融商品廣告，最後都會有落落長的風險警語，這些警語的詳細內容不重要，重要的是大家要有一個觀念—任何投資都有風險，而且風險會隨著可能報酬率越高而越大，簡單來說，就是天下沒有白吃的午餐。所以，如果看到講師在鼓吹報酬率非常高的投資標的，記得一定要問他或她，這樣的投資會有什麼風險，這些風險在怎樣的經濟環境下成真的機率會變高，那投資商品又有做哪些的避險行為？切記，如果老師說這雙位數的報酬，風險跟銀行定存一樣時，幾乎就可以確定這是詐騙行為，因為如果有這樣的標的，銀行等金融法人機構老早就搶著做了，會輪到個人投資戶嗎？

三、 如果拿不到約定的報酬，我可以有哪些自救的行為？

合法投資標的，合約上都會把列管的政府機關資料載明，並清楚告知投資人有何風險，如果推銷投資理財商品的人，對這個問題支支吾吾，或者拿出名片給你，說有問題「撥個電話就可以找到我」等等的回答，很可能代表這個投資標的根本沒經過政府許可，這時轉身就走，應該就是你最好的選項。

四、 存到第一桶金後再投資

應該很多人會問，第一桶金定義是什麼？我會建議如果自己或家庭已經有另一筆足夠家庭或個人半年以上的生活所需外，又存了一筆至少50萬元的存款時，這筆資金才是所謂投資上的第一桶金。

為什麼要先存再花？第一個原因當然是借錢會有利息成本，如果投資失利，屆時投資者除了要承擔資本利損外，可能還要額外負擔利息支出，第二則是任何的金融投資，都需要時間來累積資本利得，如果你投入的金錢，下個月就贖回拿去買柴米油鹽，就算選到了非常好的投資標的，賺得通常有限，而且這樣頻繁買賣進出，賺飽的應該是收手續費的金融機構。

另外，有多少錢就做多少投資，例如房地產，這種必須投入高額資金的標的，可能就不是多數受薪階級該碰的投資標的。

簡而言之，在聽到鼓吹高報酬的投資標的前，從風險面切入思考，避開借錢投資這種事情，基本上就能輕鬆躲開這些集資的欺騙行為，牢牢守護住自己辛苦的血汗錢。

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