六福衝零售有成 母親節蛋糕狂賣5,000顆

2019-05-17 14:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



觀光旅遊集團六福（2705）拚零售有成，長銷型商品推出迄今半年時間，營業額已突破1,000萬元；母親節蛋糕與便利商店龍頭7-ELEVEn合作，在其通路銷售，檔期期間狂賣5,000顆。

六福近期股價表現凌厲，五個交易日平均漲了14.4%，今（17）日稍作休息，股價下跌0.09元，收在7.36元。

對於股價狂飆，法人表示，主因六福集團旗下六福客棧申請危老重建計畫獲台北市政府核准，半年內將向北市府申請建照，得展延一次，六福規劃擬作為商辦及旅館。此改建案對六福來說，因樓地板面積從目前的3,000坪擴大為6,000坪，六福客棧的市值從30億元躍增至80億元，六福搖身一變成為資產股，激勵買盤湧入。

六福自六福皇宮熄燈後，在餐飲事業上，改以不受空間限制的零售業務，作為餐飲營收成長的新動能。六福今日表示，去年11月底推出長銷型商品（非節慶限定的商品）以來，半年時間營業額已突破1,000萬元，包含六福客棧知名的蟹黃蒸燒賣、蘿蔔糕大賣8千包、上海醃篤鮮熱賣3千包。

一年可銷售20萬個的六福港式便當，繼在微風南山、台北市政府轉運站設點後，5月也進軍南港及松山車站，持續擴大零售通路。

值得注意的是，六福2015年首次與便利商店龍頭7-ELEVEn合作，將母親節蛋糕在小七的通路銷售，當年賣出3阡顆，今年母親節檔期大賣5千顆。

六福皇宮去年結束營業後，雖導致營收下滑，但虧損包袱減輕。六福今年第1季虧損0.84億元，每股虧損0.25元，相較去年同期每股大虧2.46元，財報已明顯改善。