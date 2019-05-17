華航夏季促銷旅展優惠再加碼 現場購票最高再省2,000元

2019-05-17 13:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



上半年度最大旅展「2019台北國際觀光博覽會」今（17）日起於台北世貿一館盛大登場，此時正是搶購暑假機票與規畫下半年度旅遊行程的最佳時機。華航日前推出「飛常優惠」夏季全航線促銷至6月7日，不僅祭出長程線最高現省1萬2,000元、區域線省3,000元的超值優惠，更於旅展期間（5月17~20日）推出四天限定的驚喜加碼折扣，機票最高再折2,000元，開展首日觀看直播再送限量折扣代碼。

華航表示，民眾於展期間至華航展位現場購買機票，輸入特定之電子機票折扣代碼，即可再享：

一、商務艙：

區域線（香港、琉球不適用）：提供每張來回機票1,000元的折扣優惠。

二、豪經艙：

長程線：提供每張來回機票2,000元的折扣優惠。

三、經濟艙：

1. 區域線：提供每張來回機票500元的折扣優惠。

2. 長程線：提供每張來回機票1,000元的折扣優惠。

3. 香港線：提供每張來回機票150元的折扣優惠。

四、出發日期：依華航官網公布之各航線規定為主。

旅展首日華航特別邀請知名旅遊節目愛玩客主持人顏永烈及何美到現場與民眾同樂，於華航展位(A519)進行直播，介紹本次旅展現場好康，更將於直播中送出限量機票折扣代碼20組，最高可折抵購票金額3,000元。

旅展現場除了優惠機票及好康折扣外，華航電商平台「華航哩享購」獨家商品旅行收納三件組、A350收納購物袋、華航冬戀音樂鈴等也將於現場展示，讓旅客不僅搭華航出國享自由，還可用哩程買東西，一次購足華航推出的嚴選商品。