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按讚抽房屋？粉專詐騙鎖定房地產 陶朱隱園也遭冒名

2019-05-17 12:00經濟日報 記者游智文╱即時報導

臉書有人鎖定房地產業者，在FB成立冒名粉絲團，宣稱民眾只要在貼文下方按讚留言或分享，就可抽獎，有機會獲得免費房屋。除了信義房屋遠雄建設，全台最貴豪宅「陶朱隱園」也中鏢。中華工程上午發布澄清稿表示，該公司並未設立「陶朱隱園中華工程」臉書帳號及粉絲專頁，亦從未於該專頁舉辦「陶朱隱園」留言抽獎送屋之活動。

從昨晚開始，信義房屋、遠雄建設陸續發現有人在臉書成立冒名粉絲團，表示只要按讚、留言就可抽房屋。

信義房屋部分，假冒粉絲團盜用信義房屋官方粉絲團大頭貼照片，並舉辦抽獎活動，只要消費者留下對信義房屋感想即可抽出二位民眾，過戶新北市精華地段房屋（40~45坪房屋），該活動更吸引超過600多則留言，顯然已有許多民眾受騙上當。

信義房屋澄清，並無舉辦任何抽獎活動，粉絲團大頭貼遭到盜用，呼籲消費者勿受騙上當，並已報警處理。遠雄建設也對外澄清，並提醒民眾務必小心留意，慎防詐騙情形，勿輕易提供個人資料與金額款項。

陶朱隱園部分，假冒粉絲團在臉書寫道，「感謝大眾一直以來的支持，贊助送出陶朱隱園一戶，只要在文章底下留言對陶朱隱園的感想，5月25日將會從留言裡抽出1位幸運兒過戶房屋」，至上午已有500多則留言。

中華工程澄清，該公司並未設立「陶朱隱園中華工程」臉書帳號及粉絲專頁，亦從未於該專頁舉辦「陶朱隱園」留言抽獎送屋之活動，該粉絲專頁之內容已嚴重侵害本公司商標權、著作權及其他權利，有關遭冒用之不法活動及相關內容，均與中華工程股份有限公司無關，該公司保留法律追訴權利。

有人假冒陶朱隱園粉絲團舉辦抽獎活動，中華工程上午登清，該公司並未設立「陶朱隱園中...
有人假冒陶朱隱園粉絲團舉辦抽獎活動，中華工程上午登清，該公司並未設立「陶朱隱園中華工程」臉書帳號及粉絲專頁，也從未於該專頁舉辦「陶朱隱園」留言抽獎送屋之活動。圖／截自臉書
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信義房屋遠雄

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