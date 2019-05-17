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購地潮浮現 今年前五個月土地交易破千億元

2019-05-17 09:19經濟日報 記者游智文╱即時報導

商仲業者統計，今年前四個月全台土地交易已逾830億元，不動產市場正掀起一波購地潮。

CBRE世邦魏理仕統計今年不動產投資市場概況，由於看好景氣，官方大舉釋出國有地、建商嗅到景氣回溫，也加快獵地腳步，再加上自用型買方積極出手，六都土地交易均升溫，累計至4月，全台交易量已達837億元。

若再加上本周高鐵局標售高鐵特定區土地，77封標單出手搶地，標出173億元，累計全台土地交易已突破千億，達1,010億元。

商仲業者表示，2014年房市反轉後，建商觀望，再加上碰上全球景氣不振，土地交易市場一度急凍。

但去年明顯回升，在肥咖條款、台商回流帶動下，根據高力國際統計，2018年全年土地交易金額逾1,800億元。

今年進一步升溫，世邦魏理仕指出，不只北部土地持續受到投資人青睞，新北市有多筆千坪以上大面積土地出售，吸引本土建商搶進之外，由於各類產業廠商擴產需求強勁、需地殷切， 工業及產業用地也出現搶地潮。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，去年至今年4月間，國內建商總計已投入142億元購買工業及產業用地，尤其去年下半年開始出現的台商回流現象，更帶動土地交易熱度，單單今年前四個月建商投入金額即達78億元。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，台灣不動產投資市場歷經兩年多的修正，自去年下半年起出現曙光，特別是工業地產為整體不動產市場注入強心針，若將土地、廠房、廠辦一併計算，今年前四個月成交金額近275億元，較去年成長23%。

朱幸兒表示，今年台灣經濟成長今年雖可能將受全球景氣影響而下滑，但產業界因應擴產而衍生的置產需求仍相當旺盛，預期未來數季工業地產交易將維持熱絡。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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