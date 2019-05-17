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策略贏家／決策的智慧

2019-05-17 03:10經濟日報 丁志達

競爭要有贏的策略；挑戰目標，要有執行方案。面對競爭與挑戰，要贏，要達成目標，其實決定於領導人所做的決策。

國內有二個政黨，為了各自推出「最佳人選」的遊戲規則，朝令夕改。古人作決策，吃齋持戒，沐浴更衣，以示虔誠莊敬；如今作決策者，每天要看「網紅」反應，陷入舉棋不定，不知所從，兩位主席好苦喔！一旦輸贏決定後，其中一位要鞠躬下台，因為要對決策錯誤負責。

在歐戰期間，盟軍遠征部隊最高統帥艾森豪（Eisenhower）將軍，他做了許多決策，包括慎選所屬賦予任務、構思軍事戰略，以及凝聚西方盟國勢力。一部「六月六日斷腸時（D-Day：the Sixth of June）」的影片，描述了1944年6月6日盟軍展開諾曼第戰役一場大規模攻勢，此戰役造成盟國29,000士兵陣亡，法國本土有12,200平民死亡，由於死傷慘重，故稱為六月六日斷腸時！

1944年6月1日，艾森豪將軍取得的天氣與海象資料，進攻必須在6月5至7日間進行，否則就得延至下個可行時段（6月中旬）。囿於英倫海峽的天候惡劣而延後一天，盟軍指揮官在6月5日早上4點15分最後一次聚會中決定6月6日為攻擊日（D-Day）的最佳選擇，艾森豪經過最後的深思熟慮後，宣布：「好的，我們就上吧。」他寫下要對新聞界發布，但他希望永遠不會發布的事：「我們的諾曼第登陸無法取得滿意的灘頭陣地，因此我已經下令撤軍。我決定在此時此地進行攻擊，是根據可以取得的最佳情報。部隊將士都很勇敢盡職，如果有人要責怪，就指責怪我一個人。」

這就是丹麥詩人Proverb說：「在你做了選擇的同時，你也開始面臨問題。」管理者要有擔當，失敗找「替死鬼」是不能服眾的。

正確決策是管理者重要的職責，卻也是最容易出錯的環節。決策就是決定企業在市場競爭中的生存和獲勝的方針政策或策略、技巧、措施，錯過了時機，好的決策也無用武之地。曾國藩說：「利不可獨，謀不可眾。」置身詭譎多變（假新聞充斥）的商場，處處都是複雜的互動，唯有保持清晰的決策判斷，才能為企業掙得優勢。

以1995年裕隆集團「遷都三義  廠辦合一」的決策為例，這個決策讓集團快速走出虧損的陰霾，成功地撙節溝通成本。但要執行如此重大的決策，擔負的風險也是無比巨大。彼得．杜拉克說：「管理決策最常見的錯誤來自於致力尋找對的答案，而非對的問題。」

主管做決策的誤區有：受個人情緒主導，見樹不見林（微觀）、對於直覺的過度依賴（過去僥倖的成功經驗）、匆忙中沒有周延考慮就拍板定案（我說了算）、用人不當扯後腿（養虎貽患）、低估風險管控（自不量力，好高騖遠）、資訊不足，時不我與（誤判情勢）、法規及程序的不足（投標不符規定，空忙一場）。

日本經營顧問之神船井幸雄（Yukio Funai）說，一家企業99％的成功取決於領導人的決策力。古諺：「下焉者法法，上焉者鑄法；法法而勝者謂之明，鑄法而勝者謂之神。」層次低的決策者遵循別人所訂的規範作決策；層次高的決策者則自己制定決策的規範：善於利用既有的規範作決策者的，是幹練的決策者；懂得創造一套新規範來解決問題的，則是智慧的決策者。

（作者曾任台灣國際標準電子公司薪酬暨行政部經理）

六月裕隆集團

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