品牌大觀／肯定youtuber新職業

2019-05-17 03:10 經濟日報 溫子欣



Youtuber算不算一個成熟的職業？實際上，youtuber（youtube創作者）已可劃歸為一種新的職業。去年年底，韓國已有對小學生的大型夢想職業調查報告，其中便將「youtube創作者」這個選項納入，且獲得小學生第五高票的支持。

然而在台灣，youtube創作者經常被問到的問題就是—「為什麼不找一個正式的職業？」，或是「未來不當youtube創作者了，你想要當什麼？」顯示出台灣並未接受youtube創作者這個新穎的職業定位，或認為只是一種年輕人的臨時性工作。

這裡有幾個誤解，第一就是以工作的穩定性去評價youtube創作者是否為一個職業，而把公務人員、教師、年薪制度的工作邏輯套用在youtube創作者上，從而認為youtube創作者的不穩定性與高淘汰率，讓youtube創作者不能被稱作一種職業。

這當然是一種誤解。youtube創作者（頻道主）這樣的職業形式，更類似於商業開店的邏輯，沒有人保證開一間咖啡廳就會賺錢，開間餐廳也很有可能撐不過三年，但我們不會認為開餐廳或開咖啡廳不是一種職業。youtube創作者的職業定位更接近於節目製作公司，而節目製作公司本身也是相互競爭的，充滿淘汰的可能，但我們並不會懷疑他們的職業定位，所以以工作與收入穩定性作為標準去衡量「youtube創作者」是否為一種職業，不甚正確。

資本主義自由市場之下，高風險意味著高報酬，youtube創作者就比較接近這種情形，他們不是上班族，他們更像是一個個人品牌的微型企業，投入youtube收視平台帶來的自由市場競爭；他們也不是奇摩拍賣或是蝦皮的賣家轉賣產品，因為他們會製作產品，影片就是他們的產品。

你可以把他們理解為網路媒體平台時代的新型節目製作個人公司，而且隨著youtuber產業逐漸發展，成熟的頻道也逐漸以工作室的形態出現，實際上成為一個完整的小公司。

同樣的，由於跨入youtube創作者行業的多半是年輕人，也常讓人將「youtube創作者」誤認為如同年輕人打工的臨時性工作。其實youtube創作者大多數為年輕人，是因為他們孰悉這個平台與文化，又有本錢（年輕）冒險，更易投入這個行業，這並不表示中年人甚至是長輩們就不能成為youtube創作者。至於youtube創作者的淘汰率高的問題，其實就像是街頭巷尾難見到老店一般，本是常見的業態。

youtube創作者是一種專業，但youtuber此職業經媒體密集報導爆紅之後，想投入的人極多，許多一知半解的新投入者，期待一夕爆紅，並沒有仔細研究youtube創作者所需具備的能力或品牌營造知識與方法，且不了解頻道經營有其必然、漫長、孤獨與痛苦的耕耘期，因此放棄者眾，高淘汰率亦十分正常，但無損於youtube創作者在網路新媒體時代作為一種專業者的正當性。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授，本專欄隔周五刊登）