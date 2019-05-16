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不平和的天安門：生而為人的選擇

睽違15年 台泥全新水泥船今交船

2019-05-16 19:01經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

睽違15年，台泥企業團旗下達和航運（6701）今（16）日在日本四國迎接新式環保水泥專用船「達斐輪」。達和航運表示，今年預計交貨3艘新船，未來達斐輪將從花蓮和平港裝載水泥運往台灣西岸各港口。

達和航運指出，包括今天新交的達斐輪，目前水泥船有4艘，散裝船3艘，共有7艘船。今年預計新增3艘船，分別在8月、9月和10月各交1艘新船，未來主要是從花蓮和平港載水泥運往基隆、台中、安平、高雄、蘇澳等港口。

達和航運今在日本四國舉行命名交船典禮。典禮由台泥企業團董事長張安平親自主持，雲朗集團董事長辜懷如到場分享喜悅，同時由雲朗集團藝術總監張倚竹擔任命名夫人，為達斐輪祈福擲瓶及命名。

張安平指出，企業有責任從「以大自然為主體、以社會利益為宗旨」的角度思考營運，做值得做的事。達斐輪以節能環保概念製造，規格超越國際一般零污染、無粉塵外溢的環保規範。新船不僅強化達和航運的競爭力，也再次展現台泥自許全神貫注處理人類文明與大自然間複雜關係的綠色工程公司的決心。

達和航運總經理謝敏雄表示，達和航運長期深耕全球散裝航運市場，積極提供客戶優質便捷服務，更關注企業社會責任的落實。「達斐輪」船舶主機採用先進液壓電子式調控環保省油機型，超越國際海事組織(IMO)氮氧化合物(NOx)排放管制規範的最新前瞻性標準，大量節省燃油消耗15%以上；相較前一代柴油主機，可減排約15%的二氧化碳(CO2)，也減少約20%的氮氧化合物排放量。

「達斐輪」載重噸位2萬3350公噸，船長157公尺，船寬26公尺。船身採雙重船殼安全設計，整合最佳船體線型及高效能螺旋槳，有效提升船速馬力，達到低風阻及低流阻的優化航跡效能。同時規劃使用低硫燃油降低硫化物(SOx)、安裝壓艙水處理系統，以及建置岸電( AMP)設施，大幅減少碳排放的空氣污染及燃油消耗，並導入智能化大數據船舶管理系統，徹底提生管理效能差異化及整體競爭力，有效保護海洋生態環境。

達斐輪進行海上試車。（達和航運提供）
達斐輪進行海上試車。（達和航運提供）
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達和航運16日在日本四國迎接新式環保水泥專用船「達斐輪」，台泥企業團董事長張安平...
達和航運16日在日本四國迎接新式環保水泥專用船「達斐輪」，台泥企業團董事長張安平（前排右三）、雲朗集團董事長辜懷如、雲朗集團國際事業處總經理張倚蘭，雲朗集團藝術總監張倚竹，以及達和航運總經理謝敏雄等人出席。記者戴慧瑀／攝影
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環保台泥散裝船

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