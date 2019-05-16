細胞治療趕進度 中醫大獲准執行

2019-05-16 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



第二家細胞治療醫院入列，中醫大獲准執行。衛福部15日發函中國醫藥大學附屬醫院（簡稱中醫大附醫），核准該院執行「實體癌第四期」細胞治療業務，這也是衛福部依細胞治療特管辦法，繼三總之後核准執行細胞治療的第二家醫院。

中醫大附醫配合的細胞製備公司為長聖，長聖昨日也同步公告，該公司的中科細胞製劑廠，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（即細胞治療特管辦法），所申請的細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可。

據了解，長聖的中科細胞製劑廠，是中醫大附醫依據「細胞治療特管辦法」規定，向衛福部申請自體免疫細胞(DC)治療「實體癌第四期」施行計畫的細胞製備場所。昨日，衛福部獲函覆，認可該公司的中科細胞製劑廠符合「人體細胞組織優良操作規範」（GTP）。

在治療領域方面，根據長聖昨日公告，中醫大附醫未來將以自體免疫樹突細胞（DC）技術，針對部分已經達到第四期的實體癌，執行治療收案程序，適應症則包括多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌及大腸直腸癌。

長聖是由中醫大董事長蔡長海所創辦，而中醫大附醫未來將執行的抗癌細胞治療案，也都將委託長聖進行細胞製備。在此利多期待下，前此，尚在興櫃的長聖，股價從90元附近暴漲至200元，一度觸及244元。

進一步說，由於長聖與中醫大附醫同屬蔡長海，未來，該醫院的細胞治療業務將都是長聖訂單，在業務集中的情況下，長聖未來訂單無虞，因此備受看好，也因為未來業務量可能大增，長聖規劃將在中科擴廠，預計下半年完工，其前景受到期待。