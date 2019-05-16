台灣形象展印度登場 珍珠奶茶揮軍茶葉王國

2019-05-16 16:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



第二屆印度「台灣形象展」今天在印度首都新德里登場，被視為台灣國飲的珍珠奶茶大出鋒頭。包括國內知名連鎖茶飲品牌水巷茶弄、專門提供珍奶從原料到開店一條龍服務的國哲企業，都準備進軍印度市場。

貿協今年連續第二年在印度舉辦「台灣形象展」，今年開幕式以「奉茶」做為主題串場，還把台東伯朗大道的奉茶樹的意像搬到會場，希望藉此串起台、印的友誼與合作。

貿協董事長黃志芳表示，台灣和印度都喜歡喝茶，印度不但是茶葉生產大國、像知名的阿薩姆紅茶、大吉嶺紅茶都出自印度，同時也是茶飲的消費大國，而且印度文化喜歡繽紛多彩的顏色外觀。台灣的珍珠奶茶以多變的口味和創意風靡全球，很有機會在印度獲得成功。

目前在台灣擁有超過60家分店的連鎖搖茶品牌「水巷茶弄」，跟隨貿協腳步，今年首度揮軍海外，採授權當地合作方式，日本第一家店上月剛在東京澀谷開幕，接著8、9月也會到韓國展店。

下一步，水巷茶弄準備搶灘東南亞，考慮在印度和越南設點。水巷茶弄母公司開富食品業務開發部經理李政憲今天表示，這兩天在印度市區繞了一圈，只看到星巴克等咖啡連鎖店，沒有看到茶飲店，看好台灣的珍珠奶茶在印度機會非常大。