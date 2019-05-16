Lexus改走熱血路線 發表2020年式RC F系列

2019-05-16 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



LEXUS總代理和泰汽車公司今（16）日發表全新改款2020年式RC F及RC F Track Edition。