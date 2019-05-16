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Lexus改走熱血路線 發表2020年式RC F系列

2019-05-16 12:38經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

LEXUS總代理和泰汽車公司今（16）日發表全新改款2020年式RC F及RC F Track Edition。

LEXUS RC F在2014年正式發表後，隨即以狂野的跑車線條及優異的性能表現，吸引許多高性能跑車愛好者的青睞。延續RC F之跑車魅力，全新RC F更汲取LEXUS參戰SUPER GT及IMSA賽事經驗，以LEXUS 對極致性能毫不妥協的追求，打造出RC F Track Edition，極致的賽道性能，並兼顧優異的街道行駛質感，可望再次成為高性能Coupe愛好者的目光焦點。

狂野風格的RCF
狂野風格的RCF
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