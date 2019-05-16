中油停售紫版捷利卡 未來只售綠版

2019-05-16 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台灣中油公司今天宣布，因應營運策略調整，原發售的紫色卡版會員捷利卡，16日起停售，統一出售綠色卡版捷利卡，原紫色卡版會員捷利卡仍能照常使用，不影響持有人權益。

台灣中油表示，台灣中油發行的捷利卡有綠版及紫版2種，綠版捷利卡自92年9月起首先發行，紫版捷利卡是將會員卡和捷利卡結合，在97年7月1日上市。