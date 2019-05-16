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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

中油停售紫版捷利卡 未來只售綠版

2019-05-16 12:02聯合報 記者張語羚╱即時報導

台灣中油公司今天宣布，因應營運策略調整，原發售的紫色卡版會員捷利卡，16日起停售，統一出售綠色卡版捷利卡，原紫色卡版會員捷利卡仍能照常使用，不影響持有人權益。

台灣中油表示，台灣中油發行的捷利卡有綠版及紫版2種，綠版捷利卡自92年9月起首先發行，紫版捷利卡是將會員卡和捷利卡結合，在97年7月1日上市。

為利消費者及加油站服務人員辨識，台灣中油內部重新評估，調整營運策略，決定停止紫版捷利卡業務，今日起停止發售後，統一出售綠色捷利卡，原持有紫版捷利卡持卡人之權益不受影響。

台灣中油指出，未來統一發售綠版捷利卡。圖／台灣中油提供
台灣中油指出，未來統一發售綠版捷利卡。圖／台灣中油提供
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台灣中油公司16日起停售紫版捷利卡。圖／台灣中油提供
台灣中油公司16日起停售紫版捷利卡。圖／台灣中油提供
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中油公司加油站人權

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