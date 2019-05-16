長榮空服員勞資協商 24日重啟

2019-05-16 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



桃園空服員職業工會訴求「端午不罷工」，盼與長榮航空董事長林寶水重啟談判，為罷工尋求其他出路。工會並呼籲長榮航空公司，應正視空服員的集體意志，對等協商八大訴求，也決定向長榮航空公司主動遞出橄欖枝，希望能於5月24日和長榮航空重新開啟協商，並期待能邀請林寶水董事長親自出席，以拉近勞資隔閡。

工會表示，為表達對等協商的誠意，願在此承諾，不會在端午節發動罷工，影響連假期間的疏運，希望林寶水董事長可以理解工會誠意，也能在5月24日提出有誠意的方案，共創勞資雙贏。

工會5月13日至6月6日間辦理罷工投票，除須達到法定罷工權的五成門檻－全體會員過半要有2,967張同意票外，工會也自設雙門檻，長榮分會更須達八成2,621張同意票。

截至5月15日晚間為止，短短三天就有破千位長榮空服員前來投票，投票情況非常踴躍，可預期罷工投票的熱度將持續升溫，工會對達到雙門檻樂觀以對。

工會表示，與長榮航空公司協商多次，仍然沒有看見誠意方案，被迫發起罷工投票，但始終保持開放、對等協商的意願，若非逼不得已不會發動罷工。

工會也看見資方一再呼籲本會重返談判桌，但都沒有提出有誠意的方案，反而頻頻出現打壓工會的言論和行為。

工會表示，4月25日林寶水董事長發信控訴工會禁搭便車訴求影響飛安、勞工董事訴求威脅公司治理，5月8日更發公告恐嚇參與罷工就沒有年終、沒有調薪、也沒有優待機票，徒徒撕裂勞資關係，暴露出長榮航空的威權專制亟需改革，也更激勵空服員的團結，以及改革威權專制、爭取產業民主的意志和決心，短短三天就有破千位長榮空服員到場支持。