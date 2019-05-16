長榮空服員端午不罷工 24日重啟協商

2019-05-16 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會（桃空職工）今（16）日喊出5月24日願意再度協商，訴求為「端午不罷工，林董來協商」，長榮航空也期望再次的協商能有好的結果，共創勞資雙贏。

桃空職工這次喊出要長榮航空董事長林寶水來協商，其實，林寶水可以說是最了解長榮航空的董事長，或許市場上對這位低調的董事長所知不多，然而長榮航空開航以來，在2010年獲利寫下124.23億元的歷史新高，每股稅後純益（EPS）衝上3.69元，當時的董事長就是林寶水。

桃空職工與長榮航空的勞資爭議越演越烈，也開始全面啟動罷工投票，身為董事長，他能感受到全體員工面臨排山倒海的罷工壓力，內部員工對於未來也會憂心忡忡，再啟協商也是長榮航空最希望也很重視的一個方式。

專家根據長榮航空18年來的獲利加總計算，長榮航空每年的平均獲利僅9億元，所以林寶水在2010年寫下佳績，已經是一個很難突破成績。面對罷工陰霾，林寶水也語重心長的發信告訴所有的員工，罷工只會走向雙輸，消弭歧見重回談判桌才能創雙贏。

林寶水也曾提及，罷工對長榮航空來說，是成立30年以來的重大挑戰之一，呼籲所有同仁共同維護「長榮航空」的金字招牌，讓公司能夠永續經營，不要走向公司及員工雙輸的局面。