中油紫版捷利卡今日起停售 統一出售綠版卡

2019-05-16 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



中油表示，因應營運策略調整，今日起停售紫色卡版會員捷利卡。 聯合報系資料照 分享 facebook

中油今（16）日表示，因應營運策略調整，原發售的紫色卡版會員捷利卡，今（16）日起停售，統一出售綠色卡版捷利卡，原紫色卡版會員捷利卡仍能照常使用，不影響持有人權益。

中油表示，中油發行的捷利卡有綠版及紫版二種，綠版捷利卡自92年9月起首先發行，紫版捷利卡是將會員卡和捷利卡結合，在97年7月1日上市。

為方便消費者及加油站服務人員辨識，中油內部重新評估，調整營運策略，決定停止紫版捷利卡業務，今日起停止發售後，統一出售綠色捷利卡，但原持有紫版捷利卡持卡人的權益不受影響。