新聞觀點:百年老字號企業大同 土地資產為轉機最大籌碼

2019-05-15 22:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



創業甫滿百週年的老字號企業大同，去年陷入創業以大最大虧損的風暴，土地資產為轉機最大籌碼，第1季交出「正數」的EPS，全數仰賴；但面對市場派的多方出擊，內外交迫，今年6月的股東會，有三大市場派提案解除三位獨立董事，預期將有一場表決大戰。

大同明年有董事全面改選，經營權將面臨更大的風暴，身陷公司派與市場派的經營權之爭，有賴公司派加緊處置旗下華映、綠能、尚志半導體三家下市的拖累，本業能有一番作為，加上旗下尚志資產開發在活化資產亦或處分土地、建物帶來的業績貢獻，步出去年巨額虧損的泥沼，開創新局。

在股東會前夕的市場派及公司漲的攻防戰中，針對市場派向台灣台北地方法院聲請假處分，要求大同公司不得以任何理由將其提案排除於股東會議案，日前五案全數遭到駁回。預期今年大同股東常會中，不會再有「董事全面改選」的討論案，雙方僅能就獨董解任案進行正面對決。

大同股東會今年新增議案超多，依據公司法第172條之1的規定，有1%股權的股東就可以向公司提案。大同股東表示，不滿大同營運績效不彰，虧損累累，今年大同雖沒有董事改選，仍可以透過提案「撤換獨立董事」，來表達不滿與失望。

另一方面，大同董事會也提提案，「委請外部專業人士進行專案查核，以明獨立董事並無股東提案之事由」案，提請討論案。這意味著硬碰硬的表決大戰無可避免。

對此，大同股東指出，要以票決推翻三位獨立董事仍有難度，但小股東坦言，就是要表達不滿與失望，即是票決不過，也尊重法制。

大同股東表示，有外界人士進入大同董事會是件好事，可以讓大同的決策更為透明，即使一席非公司派成員進駐董事會，也不可能亂搞，大家都是眼睛雪亮的在看。