搶台灣旅客 越竹航空6月29日首飛下龍灣

2019-05-15 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台越天空越來越熱鬧了，越竹航空自4月27日加入直飛峴港航線後，將於今年6月29日開航台北直飛下龍灣雲頓國際機場，同時也將成為全球首架降落於越南雲頓機場的國際航班（台北－下龍灣（雲頓）－台北）。

2018年12月甫正式啟用的越南雲頓國際機場，距離世界遺產下龍灣景區僅40分鐘車程，不但縮短旅客前往下龍灣的交通時間，廣寧省政府與雲頓國際機場更針對台灣直飛雲頓機場的旅客，提出機場稅、碼頭稅減少或減免等多項優惠補助措施，對台灣旅客來說，五天四夜的遊程，至多可省下4,000元。

越竹航空表示，依據交通部觀光局統計，越南2018年來來旅客高達49萬774人次，較前一年成長28%，而台灣赴越南旅遊的旅客，自2014年起即逐年成長，其中造訪下龍灣的台灣旅客，每年更以20%的成長率不斷上升，證明越南旅遊，特別是下龍灣對台灣旅客來說一直充滿魅力。

雲頓國際機場位在越南東北部的廣寧省，隸屬太陽集團（SUN GROUP）開發興建，距離下龍灣僅約50公里，是越南第一座民營國際級機場，採BOT形式投資興建，總投資額約3.1億美元（約95.3億元台幣），達4E標準，總面積達325公頃，每年旅客輸送量可達200~250萬人次，機場跑道最長為3.6公里，可滿足B787、A350、A320、A321等各種新型或大型飛機起降的需求。

約竹航空台灣總代理、慶澤旅行社董事長張志嘉說，以往從河內進出下龍灣車程需三至四個小時，去年9月全新的高速公路落成後，也只縮短到1.5個小時，而雲頓國際機場（Van Don International Airport）落成啟用後，從雲頓機場至下龍灣僅需40分鐘車程，縮短旅客前往下龍灣舟車勞頓的時間。

另外，廣寧省政府與雲頓國際機場為吸引台灣自由行旅客，更提供多項優惠措施，包括減少機場稅、減免碼頭稅、太陽世界樂園多項設施優惠等優惠條件，以吸引更多商業航班並提升雲頓機場旅客利用率。