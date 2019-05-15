漢翔董座胡開宏 當選航太公會理事長

2019-05-15 19:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台灣區航太公會今（15）日召開臨時會員代表大會，補選第九屆2席理事，漢翔董事長胡開宏獲出席理事全數通過，順利當選航太公會理事長，漢翔總經理馬萬鈞則當選常務理事。

胡開宏發表當選感言時，特別表達對前理事長廖榮鑫在任內推動航太產業的貢獻，以及對航太公會所做的努力，也感謝拓凱董事長沈文振近二個月代理理事長的辛勞，以及所有會員代表、理監事的支持與鼓勵。

胡開宏表示，在當選航太公會理事長欣喜之餘，更多的是肩負的責任，他將帶領會員組國家隊，爭取更好的成績，在國際市場打美好的一仗。

過去航太公會推動成果，包括近三年航太公會會員增加40餘家；帶動航太產值穩定成長，2018年超過1,200億元、增幅超過10%，預期我國航太年產值將在5年內超過2,000億元。

配合政府「國機國造」政策，建立軍機供應鏈約150家廠商，培養航太人才超過千人；連續舉辦四次年度航太產業論壇，每年吸引許多國際航太專業高級經理人與學者專家參與，分享全球航太產業發展趨勢，也激勵我國產業創新突破。

另外，成立航太A-Team 4.0，提供產業航太相關教育訓練，整合產業鏈，強化整體產能與效率，提升國際競爭力。