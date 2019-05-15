日本全家提告 頂新：很生氣、很委屈

2019-05-15 18:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



日本全家(Family Mart)告頂新，據了解，頂新集團魏家對這件事情非常不滿，認為日商在頂新已經耕耘多年，即將步入收割期，卻突然提出這樣訟訴，法院已判兩邊必須進入商業仲裁，頂新集團全力捍衛權益。

日本全家(Family Mart)告頂新，要求中國全家出讓中國全家59.65%股權或將中國全家清算，除了提出仲裁外，頂新集團也不是省油的燈，中國便利商店的另一場大戰已經悄悄的開戰。市場也正在觀察，因早年頂新集團也已經註冊一個中國品牌「全佳」，當年中國全家一拿執照後，「全佳」一夕之間就變成「全家」，現在兩邊吵不停，會不會逼的頂新集團再有新動作。

頂新集團耕耘中國全家多年，頂新集團持有59.65%，日本全家及台灣全家等持有40.35%。中國全家一直被頂新集團內部視為是即將要收割的新金雞母，在布局多年，終於經營店數達到2500家，即將開始步入獲利攀升之際，這樣的訴訟案訴求內容，讓頂新集團魏家覺得很生氣、很委屈。

自2004年頂新拿下中國品牌授權20年，中國全家自上海出發，一路展店擴大市占，在上海領先地位已經很難被取，已經把觸角延伸到廣州、成都及杭州，頂新還在積極擴充當中，才剛突破2500家獲利門檻後，遭遇日本全家提出訴訟要求，頂新集團魏家對此事覺得太不可思議了，耕耘多年才剛要收成，現在日本全家要拆夥自已收割，這樣的結果完全沒有辦法接受，會全力爭取。