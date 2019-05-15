中華汽車品牌館今開幕 嚴陳莉蓮、林信義出席剪綵

2019-05-15 18:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



中華汽車以「和諧Harmony、創新Innovation、卓越Top」的經營理念，寫下半個世紀的風華。展望未來，因應全球趨勢與國產車市場嶄新的挑戰，在董事長嚴陳莉蓮領航下，開啟變革轉型的新頁，將經營理念從「HIT」升級為「HITS」，增加了「永續Sustainability」。

成立於1969年的中華汽車從商用車起家，伴隨國人打拚出經濟奇蹟，並與台灣汽車產業一起成長。為深化傳遞品牌價值，同時分享造車工藝、創新科技等多元成果，於楊梅廠內設立「中華汽車品牌館」，15日開幕，董事長嚴陳莉蓮、董事林信義出席開幕剪綵儀式，同時藉由50周年成立品牌館的機會，發佈全新的企業識別、願景與經營理念，彰顯出中華汽車從心(新)出發，邁向未來的強烈企圖心。

中華車表示， 回顧過去是為了展望更美好的未來，品牌館濃縮了中華汽車50年來的重要里程碑，並展現了造車工藝、創新研發技術的實力、未來發展計畫與企業社會責任。品牌館內共有五個主題展區，分別為「企業沿革」、「工藝品質」、「前瞻技術」、「新便利 新動力」及「幸福理念」，期待透過多元的展出型式，包括主題動畫與影片、前瞻展品、互動操作體驗等，能與參觀者深化溝通與交流，傳遞企業文化與品牌願景。

50年來，商用車、乘用車的引進在台灣創下一次又一次的巔峰，而中華、三菱兩者密不可分的關係也顯現在企業識別上，中華汽車特別將象徵日本三菱汽車的菱形，內崁於「中」字標中，演繹出簡潔的「中」字，經過50年的洗禮，企業識別的蛻變更背負著中華汽車每個時期的意義與使命。