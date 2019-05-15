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擴建全球航線布局 陽明海運成立印尼子公司

2019-05-15 17:58經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

陽明海運(2609)看好東南亞經濟發展及響應政府新南向政策擴大投資，與合資夥伴在印尼雅加達設立自有子公司PT Yang Ming Shipping Indonesia (陽明印尼股份有限公司)，並將於2019年5月16日正式成立，首任總經理由陽明海運代表周秉瑩擔任。

未來陽明印尼股份有限公司將提供該區域更具整合性及便捷的貨櫃航運服務，持續深耕當地客戶並擴大陽明海運於東南亞市場的發展。

陽明公司表示，隨著東南亞市場貨量穩健成長，各航商積極強化航線配置，透過區域網絡深化各運輸環節，以提高航商附加價值及經濟效益。陽明海運看好印尼市場成長潛力，透過升級大型船舶停靠印尼碼頭、積極與區域型航運公司進行艙位交換，以擴大自有轉運網絡，提升船舶運能。

陽明印尼股份有限公司除可整合周邊區域業務，加速拓展離島業務，更有助於發展與強化該區域進出口及轉口業務，未來不僅可服務當地客戶，也可提供全球客戶更完善、更密集的運輸網絡。

陽明海運透過自營與聯營方式，每週部署數條航線靠泊印尼，分別為CTI航線靠泊雅加達(Jakarta)及泗水(Surabaya)、TSE航線靠泊雅加達(Jakarta)、SE5航線靠泊不老灣(Belawan)；另透過換艙方式提供SS1、SSX、TPI等航線服務。

除直靠航線外，陽明海運同時提供轉運服務，可供印尼貨儎轉運至新加坡、馬來西亞巴生港(Port Klang)銜接母船，與陽明海運的全球航線網絡做更緊密的連結。

陽明印尼股份有限公司同時於泗水(Surabaya)、潘姜(Panjang)及巨港(Palembang)各地設有辦公室，以服務當地客戶。

陽明海運印尼航線

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