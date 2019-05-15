春遊住房率不高 北市強推好康加碼抽大獎吸客

2019-05-15 16:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



4月1日開始的春遊補助方案，台北市住房率不如預期，為吸引旅客，台北市政府宣布，春遊專案加碼再回饋，自5月15日起到台北遊玩，並入住台北春遊專案內之合法旅館，或參與台北春遊專案旅行社行程，就可以再加碼抽獎，獎項包含總數超過100多份好禮、總價值超過80萬元，希望鼓勵全台民眾號召親朋好友來台北旅遊，讓自己再放一次春假。

北市府觀光傳播局表示，這次春遊專案好康加碼送，特別以「台北小春－再放一次春假」為宣傳口號，民眾可上「春遊專案－台北小春」官網查詢相關活動資訊。這次加碼回饋的抽獎內容包含Gogoro電動機車、豪華遊艇台北半日遊下午茶、Dyson吹風機、GoPro、知名酒店住宿券、泡湯券、餐券、北北基好玩卡、雙層觀光巴士二日券及熊讚紀念小物等，總價值高達80萬元。

特別的是，豪華遊艇台北半日遊下午茶，一人中奬20人同行，得獎的幸運兒可以號召親朋好友一起出遊，從大稻程出發，沿著藍色水路前往淡水碼頭欣賞夕陽，一邊吃著下午茶Buffet，一邊享受不同的台北風景。

抽獎活動僅限具中華民國國籍之民眾，只要在5月15日至6月30日期間，來台北遊玩並符合資格，就有機會抽到大獎。自由行旅客於7月10日前上「春遊專案-台北小春」官網登錄個人資料即可參加抽獎，團體旅客則須先確認參與之旅遊行程為台北春遊專案旅行社，並向帶團導遊或領隊索取抽獎券，填妥後繳回帶團導遊或領隊即可。預計7月15日抽出幸運得獎者，中奬名單會公布在「春遊專案-台北小春」活動官網。

活動詳情請上「春遊專案-台北小春」活動官網https://springtravel.travel.taipei或「臺北旅遊網」https://www.travel.taipei/zh-tw。