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國泰聚 55年品牌力 成屋銷售 市場珍稀產品

2019-05-17 00:00文／ 張世雅

建築龍頭國泰建設在高雄又有新推案，地點位於二聖路商圈「國泰聚」即將完工，採成屋銷售，開價一坪25.8萬元起，以國泰建設品牌力及產品力而言，市中心2字頭開價確實「大心」，國泰建設表示，該公司的售價都是以「趨近實價」來銷售，消費者只管安心買屋，放心住好宅。

「國泰聚」在二聖路上凌空拔起，視野無限延伸。 圖／張世雅 提供
「國泰聚」在二聖路上凌空拔起，視野無限延伸。 圖／張世雅 提供
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有買房經驗的民眾，都有這種感受，到接待中心聽到售屋小姐的開價，覺得不拿把關刀殺價，好像對不起自己，業內人士為滿足消費者心態，只好把開價訂得高高的，消費者真的買到便宜房子了嗎？

國泰建設近幾年在高雄推案量不大，銷售策略上，秉持「實價銷售」，開價都會參考區域實價登錄行情，公開透明，每每推案都快速完銷，是消費者和建商建立互信基礎最佳示範。

負責銷售「國泰聚」的維多廣告總經理鍾榮和表示，國泰建設是國內第一家上市的建設公司，今年已成立55年，品牌形象就是紮實、穩健，「國泰的厝卡勇」，幾乎是消費者對國泰品牌力最鮮明的印象，該案預計五月中開盤，現已登記600組客戶預約。

國泰邁進55年之際，除了一以貫之的結構工法高標準，在個案的規劃上也加入「軟實力」，結合旗下關係企業的「COZZI」，讓優質的飯店式管理及服務首入個案中，像「國泰聚」的物業管理秘書就會安排到COZZI受訓，讓住戶能真實感受到星級飯店的服務。

國泰獨有的「5CM法則」

成立已55年的國泰建設，所規劃的建築有一種穩定感，不炫技，不追流行，在北中南各地按照自己節奏推案，創造的紀錄除了消費者指名度最高的品牌之外，它還創造一種連泥灰附著於樑柱牆板的味道都充滿著國泰的品味，那是一種信賴感。

國泰的建築有一種穩定感，不炫技，不追流行。 圖／張世雅 提供
國泰的建築有一種穩定感，不炫技，不追流行。 圖／張世雅 提供
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建築師羅仲廷將音樂大提琴的概念，融入「國泰聚」外觀做為建築語彙。 圖／張世雅 提...
建築師羅仲廷將音樂大提琴的概念，融入「國泰聚」外觀做為建築語彙。 圖／張世雅 提供
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每個信任國泰品牌的消費者都有這樣的感覺，那就是在接待中心所看到的，和最後實際交屋的完全一樣，國泰不會給客戶過高的期待，總是誠信以對，才是對所有購屋者最真實的回饋。

像國泰工務視為聖經的「5CM法則」，就為業界所稱道，這是在板、牆、樑、柱跟鋼筋的間距都在5公分，間距變窄這使得施工難度增加，但國泰就是堅持這樣的施工規定。又如國泰在施工品質的控管及工期的控制是非常嚴格的，蓋一層樓的工期是16天，再加上1天灌漿後純粹的養滯期，總共17天，硬是比同業多5至6天。

「國泰聚」注入國泰建設在建築工法及理念的DNA，產權清楚、按圖施工、如期交屋，以及永續服務，其中，永續服務就是提供所有購屋者「住一輩子好房子」的承諾。

「國泰聚」地上28層地下5層，78戶住家，坪數59.65至67坪，3至4房，客層均質，開價25.8萬至32.8萬元，另有2間店面，接待中心地址：高雄市二聖一路、廣東三街口，電話：07-7263888。

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